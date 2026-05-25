La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado viernes 22 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 840 de La Promesa. De esta manera, el marqués de Luján ha obligado a Vera a que abandone sus tareas como doncella, puesto que va a pasar a ser una invitada más en palacio. Leocadia estalla al enterarse de que Ángela pretende ir con Curro a Madrid, mientras que Alonso no duda un solo segundo en apoyar a los jóvenes.

Manuel confiesa a Julieta todos los detalles sobre la amenaza de Ciro a su familia, por lo que logra recuperar, en parte, esa complicidad que tenían. Adriano hace ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro para respetar a Jacobo, mientras que Ricardo pide a su hijo que se mantengan firmes en la mentira. ¡Ya no hay marcha atrás! María Fernández y Samuel tienen serias sospechas de que Estefanía está embarazada de Carlo, mientras que Petra presiona a Santos para denunciar a su padre ante la Guardia Civil. María avisa a Pía del inminente viaje de Curro, por lo que la señora Adarre se niega a permitir que el joven se marche sin saber toda la verdad.

¿Qué sucede en el capítulo 841 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 25 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Vera empieza su etapa como invitada en palacio, enfrentándose a la hostilidad de Lorenzo y Leocadia. El resto de la casa la apoya, sobre todo Julieta y Manuel. El servicio nota la extraña actitud de Pía, quien se encuentra al borde del colapso después de no ser capaz de confesar a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana.

Por si fuera poco, Petra insiste a Santos para que piense en denunciar a su padre por la muerte de Ana, mientras que el lacayo hace saber a Ricardo lo que le ha dicho Petra. Así pues, ha llegado el momento de fingir que se han perdonado y se han reconciliado. Ciro y Julieta discuten porque él está chantajeando a los Luján, que sigue haciéndose la víctima.

Martina explica que el Patronato va a comprar la finca del refugio, mientras que María y Samuel acuerdan que él investigará sobre la relación de Carlo y Estefanía. Ella, por su parte, tratará de sonsacar información. Manuel cede ante el chantaje del duque, pero su padre interviene impidiendo la entrega de dinero. ¡Alonso y el duque de Carril están a punto de llegar a las manos! No te pierdas la nueva entrega de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.