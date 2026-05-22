La Promesa, con el paso de los años, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado jueves 21 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 839 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo la confesión de Vera impacta a la familia, por lo que Alonso exige a todos que haya discreción absoluta respecto a este asunto. Vera, a su vez, confiesa su origen a sus compañeros, provocando una total indignación en Cristóbal. Martina, por su parte, celebra la recuperación de Adriano, mientras que Vera decide sincerarse también con él. Curro y Ángela deciden viajar juntos a Madrid, mientras que Julieta sigue herida ante la falta de confianza de Manuel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han podido ver cómo Estefanía finge otro mareo para tratar de forzar el contacto físico con Carlo, mientras Ricardo confiesa a Petra que él mató de forma accidental a Ana y que Santos solamente está guardando ese secreto. Por el momento, Pía decide no contar a Curro la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor antes de su partida, mientras que Alonso ha tomado la decisión de entregar a Curro una carta secreta para el rey como último recurso en el caso de que no le vaya bien en Madrid. Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa no fue más que una represalia del duque de Carril por Vera.

¿Qué sucede en el capítulo 840 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 22 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo el marqués de Luján obliga a Vera a abandonar sus tareas de doncella, mientras que Leocadia pone el grito en el cielo cuando se entera de que Ángela quiere ir a Madrid junto a Curro. Alonso, por su parte, no duda en apoyarlos.

Manuel confiesa a Julieta todo sobre la amenaza de Ciro a su familia, logrando recuperar un poco la complicidad que mantenían. Adriano no duda en hacer ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro para tratar de respetar a Jacobo. Ricardo, por su parte, pide a su hijo que se mantenga firme en la mentira, mientras que María Fernández y Samuel empiezan a sospechar que Estefanía está embarazada.

Visiblemente desconfiada, Petra opta por presionar a Santos para denunciar a su padre ante la Guardia Civil, mientras que María Fernández avisa a Pía de que Curro ya se marcha a Madrid. ¡Ella no duda en salir corriendo! Y es que no puede permitir que se marche sin que sepa que Leocadia es la verdadera asesina de Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.