‘The Mandalorian and Grogu’: ¿tiene escena poscréditos?

Buenas noticias para los amantes del universo Stars Wars. Tras años de éxito, películas y series, un nuevo largometraje ha llegado a las salas de cine de todo el mundo. Y es que fue en el 2019 cuando el mundo entero tuvo la oportunidad de conocer la historia de The Mandalorian. A través de la plataforma de Disney+, el público ha tenido la oportunidad de conocer este otro lado de la galaxia. De hecho, ha sido tal el recibimiento que, hasta la fecha, se han lanzado tres temporadas de la serie. Pero, lejos de quedar aquí, este pasado 21 de mayo ha llegado a la gran pantalla The Mandalorian and Grogu.

La película es una continuación de todo lo ocurrido en la serie. Por lo tanto, para comprender mejor la trama y el contexto, será necesario haber visto la tercera temporada de The Mandalorian. De esta manera, en la película se puede ver cómo Grogu es el aprendiz oficial de Mando. Y es que, este último personaje, interpretado por Pedro Pascal, trabaja para la Nueva República. Por lo tanto, tiene la misión secreta de dar caza a antiguos oficiales del Imperio. Una serie de aventuras que prometen no dejar indiferente a nadie.

The Mandalorian and Grogu se presenta como uno de los mayores estrenos del universo Star Wars en años. Por ello, en la trama se podrá ver a estrellas de la actuación de la talla de Sigourney Weaver, Jermy Allen White, Jonny Coyne, Steve Blum, entre otros. Todo ello sumado al cameo de un artista que dará mucho de qué hablar.

¿’The Mandalorian and Grogu’ tiene escena postcréditos?

A lo largo de los años, ir al cine significa quedarse hasta el final de los créditos por si aparece alguna escena extra. Normalmente, no suele durar más de un minuto, pero es suficiente motivo para que el público no se levante de la butaca. Pues, a veces, es un guiño especial o un dato importante a tener en cuenta con respecto a la trama.

Un movimiento que la factoría de Marvel fue la pionera en impulsar y que fue recibido con los brazos abiertos por parte del público. Por ello, muchos largometrajes lo han incorporado. De hecho, ya se nos hace hasta raro que una película no tenga escena postcréditos. Pero, ¿The Mandalorian and Grogu tiene una escena extra al final del largometraje?

Pues, adelantamos que no es necesario verse los créditos de The Mandalorian and Grogu. Pues, el largometraje no tiene escena postcréditos. Eso sí, si eres amante de la buena música, te aconsejamos que sí te quedes hasta el final. Pues, la película cuenta con una banda sonora final compuesta por Ludwig Göransson. Y es que este compositor sueco es muy famoso por haber ganado el Oscar por composiciones para películas como Oppenheimer, Black Panther y Sinners.