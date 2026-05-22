‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje que advierte del peligro que llega a España

Se trata del programa que más horas ocupa de la parrilla de laSexta y por eso su importancia es enorme en la cadena. Más de 18 horas a la semana se pueden ver de Equipo de investigación entre programas de estreno y repeticiones en las noches del viernes y las mañanas del fin de semana. Además, también se puede ver en cadenas como Mega y cuenta con su propio canal en Atresplayer con emisión 24 horas de reportajes sin pausa. El fenómeno de Gloria Serra y su equipo sigue y esta semana se centrará en un problema de salud pública que ya ha golpeado a EEUU y amenaza con llegar a España.

En el programa de hoy se investigará sobre temas tan duros como muertes en prisión, mercado negro y pacientes que desarrollaron adicciones tras una receta médica. La nueva droga que amenaza la estabilidad de millones de personas ya ha golpeado a EEUU y lo ha hecho de forma silenciosa. El fentanilo ha provocado millones de fallecidos, barrios devastados y una droga capaz de matar con cantidades mínimas.

A España ha llegado ya de forma silenciosa, aunque los vecinos y familiares de adictos y centros de distribución ya han dado el aviso de lo que está pasando. Barrios céntricos de Madrid empiezan a ver cómo personas caminan como zombis y hacen sus necesidades en plena calle con la sensación de no saber en qué lugar están.

Fentanilo: la amenaza invisible, así se titula este reportaje que se podrá ver a las 22:30 horas (una menos en las Islas Canarias) en laSexta. En él se podrá ver cómo ya hay varias muertes en cárceles españolas por culpa de esta sustancia. Aunque pueda parecer imposible, el camino comienza con tratamientos en hospitales y recetas médicas que se venden en el mercado negro y las organizaciones criminales que intentan introducirla en nuestro país.

Adicción de personas que reciben tratamientos médicos

Los reporteros recogen los testimonios de pacientes que desarrollaron una fuerte adicción tras recibir tratamientos médicos para el dolor y muestran cómo medicamentos prescritos legalmente pueden acabar desviándose hacia circuitos clandestinos.

Equipo de investigación tiene acceso exclusivo a la DEA y viaja hasta Kensington, la zona cero del fentanilo en Filadelfia, para mostrar las devastadoras consecuencias de una droga que ya ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

¿Qué es el fentanilo y para qué se usa?

La conocida como ‘droga zombi’ nació como un anestésico intravenoso y es un potente «opioide sintético, hasta cincuenta veces más potente que la heroína y cien veces más potente que la morfina», según explica El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Es por eso que mucha gente comienza a consumirla bajo supervisión médica, pero termina enganchada a sus efectos.