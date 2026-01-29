Glòria Serra confiesa en ‘El Hormiguero’ cómo surgió su característico tono de voz: «Empecé a fijarme en…»

Glòria Serra ha sido la invitada del miércoles de El Hormiguero, una visita que ha servido para celebrar los 15 años que cumple Equipo de investigación en emisión. El espacio de reportajes nació como un programa esporádico para Antena 3, pero con el tiempo se ha convertido en todo un símbolo de laSexta, ya que pasó al segundo canal de Atresmedia para emitirse en la noche de los viernes, cuando todavía debía pelear en Cuatro contra otro mito como es Callejeros. La presentadora ha recordado algunos de los momentos más duros y complicados que se han vivido, pero también ha bromeado (con su habitual buen humor) sobre su tono de voz y el enorme dramatismo que le pone a temas tan curiosos como las barras de pan o el precio que cuesta un bollo.

Precisamente, el reportaje titulado La guerra del pan ha sido uno de los que Motos ha querido recordar en la charla. Pese a que se estrenó hace años, en sus reposiciones siempre logra numerosos comentarios en redes sociales de espectadores que admiten estar enganchados a algo tan poco emocionante como la elaboración de bollos y barras de pan, pero que en el programa lograron convertir en noticia y en una polémica que nadie esperaba. Gran parte de la culpa la tuvo Glòria, que utilizó su voz como reclamo para hacerlo mucho más atractivo.

Según ha recordado la catalana, fue en aquel momento cuando cambió todo a la hora de realizar los reportajes. «No arrancábamos, no conectábamos con el público. Sabíamos que el producto era bueno, pero no nos veían», así ha recordado que en su cambio de Antena 3 a laSexta sufrieron bastante en audiencias, ya que no conseguían ganar a su competencia, que en aquel momento era Callejeros, Hermano Mayor o Supernanny, todos ellos espacios de Cuatro.

«Teníamos este programa que, además, no nos había ido muy bien la investigación porque era un tío que parecía que estaba haciendo algún chanchullo con el pan, pero simplemente era mal empresario. Entonces, en la reunión dijimos qué hacemos, porque no tenía mucho gancho, se nos había hecho bola», admitía ante las cámaras.

En plena reunión, su directora le pidió que le diese más «intensidad» a la locución para intentar hacerlo más interesante, aunque en realidad no había nada más que un panadero que vendía demasiado baratas sus barras y bollos.

«Me escucho ahora y me parece horrible, porque lo único que hice fue gritar», aseguraba entre risas en El Hormiguero. «La gente nos vio en casa y conectamos por los gritos. La gente haría zapping y pensaría: ‘¿Qué está pasando aquí?’», así ha bromeado con aquel tono tan especial que utilizaba para narrar lo que se veía en pantalla.

Desde entonces, Equipo de investigación cambió para siempre en su forma de abordar los temas, tanto que se ha convertido en todo un mito en televisión, aunque también tiene muchos detractores, precisamente por eso: por el tono que utilizan, que para muchos es sensacionalista.

El gran cambio de Glòria Serra y ‘Equipo de investigación’

«Ahí vimos que el problema no era el programa, sino la forma de grabarlo, y a partir de ahí empezó un proceso que era colectivo, empecé a fijarme en los actores y en el teatro», ha comentado Glòria Serra. «Me acuerdo que fui a ver a Ricardo Darín en la obra Arte. Cuando salió al escenario no dijo nada, soltó dos frases intrascendentes y era hipnótico. Esas pausas y el recurso de la voz eran el camino», explicaba.

Lo cierto es que la voz natural de Gloria ya era muy característica. Para muchos espectadores ya llamaba la atención cuando era copresentadora de La Noria, junto a Jordi González. Ella era la encargada de dar paso a vídeos y aportar datos sobre los temas que después se tratarían en las tertulias del programa que se emitió en la noche de los sábados en Telecinco.