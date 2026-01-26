¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 26 al 29 de enero

Tras una semana en la que El Hormiguero canceló su programa del lunes por la actualidad informativa, teniendo que reordenar sus invitados y dejar a Antonio Orozco sin hueco, Pablo Motos y los suyos comienzan una nueva semana llena de estrellas, tanto nacionales como internacionales. El cantante catalán se vuelve a quedar sin sitio, pero es de esperar que no tarde mucho en volver al plató, donde es un habitual y es entrevistado al menos un par de veces cada temporada, ya sea hablando de su nueva música o de su trabajo como coach en el programa La Voz. Estos son los invitados del 26 al 29 de enero de 2026.

Lunes, 26 de enero: Vuelve Revilla

El ex presidente de Cantabria regresa con motivo de sus 83 años, por lo que acudirá al programa y luego cenará con Pablo Motos y parte de su equipo para celebrar su cumpleaños. Su visita llega en un momento muy complicado en la política debido a los dos terribles accidentes de ferrocarril se han vivido en los últimos días.

Martes, 27 de enero: Vuelve Hollywood a ‘El Hormiguero’

El actor australiano Chris Hemsworth acuden para presentar Ruta de Escape, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 13 de febrero. En la cinta, el marido de Elsa Pataky se ha encargado de dar vida a un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo desconciertan a la policía.

Miércoles, 28 de enero

Glòria Serra acude a El Hormiguero para celebrar el décimo quinto aniversario de su programa Equipo de Investigación, que cada viernes por la noche se puede ver en laSexta. Es importante tener en cuenta que, a lo largo de estos años, el espacio ha emitido más de quinientos cincuenta reportajes de investigación elaborados por un equipo profesional de más de cincuenta personas.

Jueves, 29 de enero

El reconocido chef Dani García presentará Cocina en casa como Dani, su nuevo libro ya disponible a la venta. Después de conquistar tres estrellas Michelin y abrir restaurantes en medio mundo, el cocinero vuelve en este libro al lugar donde empezó todo: la cocina de casa.

En él, el chef andaluz comparte su manera de cocinar en el día a día, con platos pensados para disfrutar sin estrés, improvisar sin miedo y comer con placer.

No te pierdas las nuevas entregas de El Hormiguero presentadas por Pablo Motos desde el lunes 26 al jueves 29 de enero, a partir de las 21:45 horas, en Antena 3.