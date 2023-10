¿Cuántas veces ha ido Miguel Ángel Revilla a ‘El Hormiguero’ hasta ahora?

El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, el ex presidente de Cantabria se sienta de nuevo en la mesa de Pablo Motos para repasar la actualidad política. Se tra de un invitado habitual, tanto que hasta los espectadores ya se preguntan cuántas veces ha ido al programa.

Esta entrevista llega en un momento crucial después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y las negociaciones de Pedro Sánchez para conseguir formar Gobierno. Sus opiniones prometen no dejar indiferente a nadie y criticar sin miramientos durante su intervención.

Pero no será el único tema del que tenga que hablar con Motos, es de esperar que Trancas y Barrancas no puedan intentar hablar durante toda la noche. El cántabro anunció que se retiraría de la primera línea de la política después de perder la presidencia de la comunidad, pero hasta el momento continúa en su puesto como líder de la oposición y no parece haber intención de que le releven al frente del PRC.

¿Cuántas veces ha ido Miguel Ángel Revilla como invitado a El Hormiguero?

Es lógico que los espectadores se hagan esta pregunta, ya que es habitual que acuda al menos dos veces al año, en algunos casos para presentar un nuevo libro o para hablar de lo que ocurre en el país. Se le podría considerar casi un colaborar más de Motos, aunque en su caso no dejaría a nadie más hablar durante las famosos tertulias de actualidad de los jueves.

El político vivirá su visita número 32 esta noche en el espacio de Antena 3, superando a casi todas las grandes estrellas como Will Smith, Tom Cruise o algunas más cercanas como Penélope Cruz o Blanca Suárez, por poner solo unos ejemplos.

Miguel Ángel Revilla forma parte del selecto club de los invitadosn infinity -los que han sido entrevistados más de 20 veces- y que reciben como regalo un espectacular reloj de diseño. Solo Mario Casas, Santiago Segura y Arturo Valls han podido llegar a alcanzar ese récord.