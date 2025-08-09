El emotivo mensaje de David Bisbal a Aitana: «Por favor, permitidle que crezca y que evolucione»

Ha sido una larga travesía, pero, por fin, Aitana ha podido llevar a cabo sus ansiados conciertos por estadios. La artista catalana, de 26 años, cerró su Metamorfosis Season en el Riyadh Air Metropolitano y lo hizo con un estadio repleto de asistentes. Un hito en la carrera profesional de la joven con el que ha hecho historia. Y es que, debido a la importancia del evento, no dudó en invitar a cantar a David Bisbal, su compañero de profesión y gran amigo. Así pues, como es bien sabido por todos, los artistas lanzaron al mundo, en el 2020, el tema Si tú la Quieres. Un estreno con el que conquistaron a todos verso a verso.

No es la primera vez que David Bisbal y Aitana han demostrado la gran amistad que comparten. De hecho, se ha podido ver durante sus apariciones en La Voz, programa de Antena 3. Por ello, y teniendo en cuenta lo importante que era para la catalana sus espectáculos en el estadio del Atlético de Madrid, no es de extrañar que lo haya invitado a cantar. Eso sí, esta aparición nadie se la esperaba. Por ello, nada más subirse al escenario, el público gritó de la emoción al ver al almeriense. Y es que, el cantante se ha convertido en uno de los más queridos y conocidos de nuestro país. Pues, como es bien sabido por todos, también comenzó a hacerse conocido gracias a su paso por la Academia de Operación Triunfo.

«Yo, personalmente, he tenido el privilegio de ver cómo has cambiado, cómo has crecido… Veo en ti a una mujer maravillosa que ha sabido, por supuesto, luchar contra esas adversidades», comenzó diciendo David Bisbal durante su puesta en escena en el Riyadh Air Metropolitano. «Todos las tenemos, claro que sí, pero superarlas es lo que nos hace crecer un poco más cada día. Por favor, permitidle que ella crezca, que evolucione… y, sobre todo, nos regale una versión nueva de Aitana en cada proyecto», pidió.

Y es que, como suele ocurrir cuando se alcanza la fama, Aitana ha sido duramente criticada por los cambios que ha realizado en su puesta en escena. Pues, el hecho de querer cantar para un público más adulto ha provocado que recibiese comentarios muy desafortunados. «Es muy importante, porque así será como veremos a la infinita y a la gran Aitana. Aunque sabes que siempre serás mi Aitanilla», agregó el cantante.

Unas palabras con las que dejaba claro que, como todos en la vida, Aitana también tiene derecho a madurar, crecer y experimentar. La chica que apareció en el talent show musical de TVE, con tan solo 18 años, ya ha quedado muy lejos. Por ello, David Bisbal, como persona que ha tenido la oportunidad de verla crecer a nivel musical, ha querido mostrarle todo su apoyo.

«Gracias por todo lo que has dicho. Sabes que te admiro… Ojalá que podamos cantar mil veces más juntos, porque es un placer. Te quiero mucho», le respondió ella. «Te quiero. Que todos tus sueños se cumplan. ¡Hasta siempre!», le dijo a modo de conclusión.