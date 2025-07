Aitana ha dado la bienvenida por todo lo alto a su nueva era musical. La artista catalana se encuentra ultimando detalles de cara a sus próximos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Un reencuentro con sus fans por el que lleva mucho tiempo trabajando, como ya es bien sabido por todos, y que pondrán el broche de oro a esta larga espera. Mientras el día llega, la cantante también ha aprovechado para celebrar su cumpleaños número 26. Una fiesta entre amigos y familiares donde, por lo que se ha podido ver, las risas no han faltado en ningún momento. Eso sí, por mucho que haya querido tener unos días de desconexión, también ha acudido a sus compromisos laborales.

Recientemente, la joven ha acudido a la fiesta de Yves Saint Laurent, una marca de la que es imagen. Sin embargo, lo que ha marcado su encuentro ha sido su paso por el photocall. Y es que, tras un pequeño desliz, la propia artista ha confesado que no siempre va de la manera que le gustaría ir a este tipo de eventos. «Para presumir hay que sufrir», dice el refrán. Unas palabras que Aitana conoce muy bien. Pues, tal y como ella misma le comentó a los medios de comunicación presentes, el calzado que llevaba no era el más cómodo. Pero, aunque no fue lo mejor para sus pies, le ayudaba a sentirse mejor.

Como los fans de la cantante saben muy bien, Aitana ha confesado en diversas ocasiones que le encantaría haber sido un poco más alta. Sin embargo, hay cosas que no se pueden cambiar. Eso sí, como en casi todo, hay remedios. En el caso de la intérprete de Vas A Quedarte, su solución para parecer un poco más alta es ponerse unos tacones que la eleven muchos centímetros del suelo.

Para este evento en particular, la artista apareció con unos zapatos de tacón de aguja de 17 centímetros y una enorme plataforma. El calzado, supuestamente, pertenece a la firma Amina Muaddi y es un diseño Angelica. Una pieza de alta gama que tiene un precio de 1.080 euros, aunque ya no se encuentra en el mercado. Eso sí, a pesar de todo este glamour, la joven confesó que le encantaría ir en deportivas.

Tras casi tropezarse, muchos periodistas le preguntaron por su calzado. «¿Son cómodos?», le preguntaron sobre sus impresionantes tacones de aguja. «No, como siempre. A veces me gustaría venir en bambas, ya te lo digo», confesó ella con la mayor humildad del mundo. Fue entonces cuando confesó el motivo por el que, a pesar de todo, optaba por llevar tacones. «Soy muy bajita y no me gusta», sentenció.

Con estas palabras, Aitana ha querido sincerarse con todos y confesar que, a pesar de lo glamuroso que pueda ser ir en tacones, ella no es fan de ello. Sin embargo, como todo el mundo, ella también tiene sus complejos e inseguridades. Como ha quedado claro, la altura es una de las batallas que sigue luchando por superar.