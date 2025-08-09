Barcelona - Como 1907: horario y dónde ver por TV y online en directo el Trofeo Joan Gamper 2025.

El nuevo Barcelona se enfrenta a su último examen después de la gira asiática y lo hará midiéndose al Como de un ex conocido como es Cesc Fábregas. Hansi Flick y sus pupilos se presentan ante su afición en este Trofeo Joan Gamper que se tenía que haber disputado en el Camp Nou, pero las obras todavía no están acabadas y han tenido que moverlo hasta el Estadio Johan Cruyff. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Barcelona – Como.

Cuándo juega el Barcelona: horario Trofeo Joan Gamper contra el Como

El Barcelona cierra su pretemporada con este apasionante Trofeo Joan Gamper contra el Como, encuentro que se disputará en el Johan Cruyff después de que Joan Laporta no consiguiese la licencia para abrir parcialmente el Camp Nou, ya que en la entidad culé deseaban que en este encuentro pudiesen abrir las puertas de su mítica casa. Ahora, después de una gira asiática en la que consiguieron el pleno de victorias, el equipo dirigido por Hansi Flick se presenta ante su afición contra el equipo italiano al que entrena un viejo conocido como Cesc Fábregas, a quien intentarán vencer antes de arrancar una temporada en la que los azulgranas quieren pelear por todos los títulos.

A qué hora se juega el Barcelona – Como de pretemporada

Ambos conjuntos acordaron que este Barcelona – Como que corresponde al Trofeo Joan Gamper, con el que los de Hansi Flick cierran la preparación de la temporada, se jugase este domingo 10 de agosto. El horario escogido por azulgranas e italianos ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería arrancar con total puntualidad en el Johan Cruyff.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Barcelona – Como

El Barcelona afronta su cuarto y último partido de la pretemporada contra el Como de Cesc Fábregas en el Trofeo Joan Gamper. Los de Hansi Flick comenzaron la gira asiática en Japón, ganando 1-3 al Vissel Kobe, mientras que posteriormente viajaron a Corea del Sur. Allí arrancaron goleando por 3-7 al FC Seoul, mientras que cerraron su visita al continente con un contundente 0-5 al Daegu FC, por lo que ahora esperan terminar su preparación con pleno de victorias delante de sus aficionados.

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva la gira asiática y el resto de la pretemporada del conjunto culé fue la plataforma que es propiedad del club, la llamada Barça One. Esta plataforma de pago experimentó varios problemas y el presidente Joan Laporta tuvo que ofrecer todos los amistosos gratis por el canal de Youtube, por lo que este Barcelona – Como del Trofeo Joan Gamper se podrá ver en directo por televisión a través de esta vía, además de también por la tele pública catalana TV3.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro culé y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Como que corresponde al Trofeo Joan Gamper a través de las aplicaciones de Youtube o de TV3. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también se podrá acceder a su página web de una manera cómoda con un ordenador para disfrutar de todo lo que ocurra entre los azulgranas y los pupilos de Cesc Fábregas en el Johan Cruyff.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en la pretemporada de los culés. Narraremos el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Como del Trofeo Joan Gamper en directo y en vivo online desde una hora antes del inicio del choque. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que se produzcan en el Johan Cruyff.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Como

Hay que recordar también que todos aquellos aficionados del cuadro azulgrana que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este Barcelona – Como que corresponde al Trofeo Joan Gamper también podrán escucharlo por la radio. Y es que habrá emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE que contactarán con el Johan Cruyff para contar todo lo que esté sucediendo en este último partido amistoso de los de Hansi Flick.

Dónde se juega el Barcelona – Como

El Estadio Johan Cruyff, que se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, será el escenario donde se dispute este Barcelona – Como que corresponde al Trofeo Joan Gamper. En sus gradas caben unas 6.000 personas y en el club azulgrana esperan un buen ambiente para este choque, aunque hay que destacar que las entradas salieron a la venta con un precio bastante elevado. También hay que destacar que la intención de los culés era que este duelo se celebrase en el Camp Nou, pero no consiguieron los permisos necesarios.