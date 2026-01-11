La tenista ucraniana Kostyuk niega el saludo a la bielorrusa Sabalenka: «Juego con dolor en el corazón»

Nueva polémica en el tenis por la guerra de Ucrania y Rusia. La tenista ucraniana Marta Kostyuk se ha negado a saludar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que es la número 1 del tenis femenino, en la final del torneo de Brisbane (Australia). La tensión, que no es nueva, se vivió durante toda la final e incluso también después, con la organización evitando la foto entre las dos jugadoras.

«Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón», empezó Kostyuk en su discurso tras el partido, que perdió contra Sabalenka. La ucraniana recordó que «hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente con una temperatura de -20 grados». «Es muy doloroso vivir esta realidad cada día», señaló durante el discurso como subcampeona, mientras la bielorrusa Sabalenka le escuchaba al lado.

«Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana», añadió Kostyuk, que perdió la final, pero aprovechó la ocasión para lanzar este poderoso mensaje. El asunto es que su rivalidad con Sabalenka va más allá: no la saluda ni antes ni después de los partidos por ser bielorrusa, país aliado de Putin.

Sin embargo, la número 1 del tenis ha dicho en varias ocasiones que no entra en ese conflicto y que no está a favor de la invasión de Ucrania. «Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoya la guerra. Nadie. ¿Cómo vamos a apoyarla? La gente normal no lo hace. Si pudiésemos pararla, lo haríamos», dijo Sabalenka hace unos meses. Sin embargo, Kostyuk no la saluda.

En su discurso como ganadora, Sabalenka quiso estar conciliadora al felicitar a su rival «y a su equipo por este increíble comienzo de temporada». Y añadió que espera»que nos volvamos a encontrar muchas más veces en las finales para ofrecer un gran tenis», algo que provocará más tensión, ya que la propia organización de Brisbane se limitó a dejar que dieran los discursos y recogieran los trofeos. No hubo foto entre ellas ni saludos.