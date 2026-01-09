Alcaraz y Sinner avanzan un bombazo en el tenis: «Jugar un doble juntos… va a ser una sorpresa»

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán este próximo sábado cara a cara en un partido de exhibición previo al importante Open de Australia. El encuentro se disputará en Incheon, Corea del Sur, a las 8:00 hora española. La rueda de prensa previa a este envite dejó muy claro el buen rollo que hay entre el número 1 del mundo, el español, y el número 2, el italiano. Ambos dejaron caer la posibilidad, en un futuro, de formar una pareja de dobles temible.

Hasta la fecha, ambos tenistas se han enfrentado en 16 ocasiones pese a su corta edad. El español, a sus 22 años, es número 1 del mundo, mientras que el italiano, con 24, le sigue la pista de muy cerca. De momento, la balanza es muy favorable a Alcaraz, el cuál ha vencido en 10 ocasiones por las seis que lo ha hecho Sinner. El último duelo, eso sí, cayó del lado del italiano por 7-6 y 7-5 en las ATP Finals.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner reflejan un buen rollo entre ellos que recuerda al de Roger Federer y Rafa Nadal en la década anterior. El italiano y el español tiene una rivalidad sana, basada en el respeto y la deportividad, retroalimentándose mutuamente, mejorando en cada duelo que protagonizan.

Sinner & Alcaraz want to play doubles together once Carlos: «At least once would be fun. I think I’d play forehand & he’d play backhand” Jannik: «I agree on that. We’ve never talked about this. It would be fun at least one time» ❤️ (h/t @sinnervideos)

pic.twitter.com/Mj2YBfAh1g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2026

Fue durante esta rueda de prensa cuando ambos tenistas, con mucha complicidad dejaron caer el bombazo en el tenis, la posibilidad de ver a Alcaraz y Sinner jugando un doble juntos. «Estaría bien. Yo juego en la derecha y él se pone en el lado del revés», decía Carlos Alcaraz durante la rueda de prensa, entre risas con Sinner, dejándole caer la posibilidad a su rival ante la sorpresa de los presentes, ante lo que respondía el italiano: «Nunca hemos hablado de ello, pero sería divertido. Quizá lo hagamos este año en plan sorpresa».

No son tenistas que acostumbren a jugar dobles pero la posibilidad de que las dos raquetas individuales se junten despiertan el interés de toda la esfera tenística. Aunque es sabido que el éxito y la certeza en partidos individuales no siempre es sinónimo en dobles, donde las reglas, estrategias y centímetros de la pista varían.

Sinner y Alcaraz, rivalidad sana

Sinner también puso de manifiesto en rueda de prensa la rivalidad que hay entre ambos, los dos tenistas más diferenciales del circuito en estos momentos. «Yo soy dos años mayor que él, pero vi a alguien que era especial. Lo podía sentir desde el otro lado de la pista», expone el italiano sobre el primer cruce profesional entre ambos, en 2021, en el Masters 1000 de París cuando el español venció 7-6 y 7-5.

Alcaraz responde con cariño también al respecto: «Tras el primer encuentro contra Jannik en París en el 2021 yo también recuerdo que estaba seguro de que iba a jugar más contra él, pero probablemente al principio del torneo: primera, segunda o tercera ronda. Después de eso creo que es un regalo que nos ganamos jugando semifinales y finales en los ‘majors’, en los torneos más grandes del mundo».