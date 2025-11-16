Así queda el palmarés de las ATP Finals 2025 tras la victoria de Sinner

Jannik Sinner privó a Carlos Alcaraz de convirtirse en Turín en el tercer tenista español en ganar las ATP Finals, antiguamente conocidas como la Copa de Maestros. El número uno del mundo cayó en la final frente a su antagonista por 6-7 (4) y 5-7 consiguiendo reeditar el título que ganó en 2024.

En una final llena de emoción, Alcaraz prolongó la maldición del tenis español no consiguiendo estrenar su palmarés en este torneo en lo que va de siglo XXI. Hasta el mismísimo Rafa Nadal no ha podido hacerse con este trofeo. Los únicos españoles que se habían proclamado campeones de este torneo habían sido Manuel Orantes –que ganó la edición de 1976 al polaco Wojtek Fibak– y Álex Corretja –quien hizo lo propio con Carlos Moyá en 1998–.

En la última década, el torneo ha visto coronarse a jugadores que no partían como favoritos al título como Grigor Dimitrov (2017), Stefanos Tsitsipas (2019) o Daniil Medvedev (2020). Novak Djokovic ‘restauró’ el orden natural de las cosas ganando las ediciones de 2022 y 2023 hasta que el año pasado le sucedió el hoy derrotado Jannik Sinner dando el relevo a la nueva generación.

Quién ha ganado las ATP Finals 2025

Jannick Sinner ha sido el gran dominador de estas ATP Finals logrando cinco triunfos en cinco partidos en esta semana de tenis en Turín. El italiano ha doblegado por el camino a Ben Shelton, Alexander Zvrev, Felix Auger-Alissiame, Alex de Miñaur y Carlos Alcaraz.

El murciano se estrenó venciendo en la primera jornada a Alex de Miñaur (7-6 y 6-2), luego tuvo que sudar ante Taylor Fritz (6-7, 7-5 y 6-3) y finalmente cerró invicto la fase de grupos ganando a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1). En las semifinales del torneo se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4.

El palmarés de las ATP Finals