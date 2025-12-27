Más drama para Isco: tendrá que volver a operarse y estará un mes más de baja

Sigue el drama de Isco Alarcón con las lesiones. Cuando estaba recuperándose de la lesión que se produjo en un partido de Europa League al chocar con su compañero Amrabat, ahora tendrá que volver a operarse para hacerse una artroscopia, lo que le mantendrá un mes más de baja. La mala suerte que está teniendo el malagueño con las lesiones no tiene fin, un drama para el jugador, para el Betis y también para el fútbol español.

Lesionado hace exactamente un mes en una acción de lo más desafortunada al sufrir una patada de un compañero, Isco ahora estará más tiempo de baja por esta nueva operación, que no es grave, pero que sí le mantendrá más partidos fuera. El mejor jugador del Betis no está teniendo nada de suerte y la temporada ya es dramática, porque esa lesión mencionada por el choque con Amrabat (en el duelo ante el Utrecht de Europa League) se produjo en su segundo encuentro tras su regreso.

Ahora se le ha diagnosticado a Isco un edema en el tobillo, consecuencia de esa acción, y tendrá que pasar por otra operación que le mantendrá un mes más de baja.

«La desafortunada jugada con Amrabat genera una alta intensidad en el impacto hasta el punto que le rompe la piel. Hay una herida, pero la herida es por un traumatismo, por una contusión de alta intensidad», explicaron los servicios médicos del Betis sobre la lesión de Isco, que ahora se alargará. «No sólo se genera esa herida en ese impacto, después del impacto se genera un edema importante en toda la pierna que desciende hasta el tobillo y genera una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago», añadió José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos del Betis.

Este calvario para Isco llegó justo después de que volviera tras otra lesión y, además, renovara con el Betis. Fue en el duelo ante el Girona cuando Isco regresó saliendo en la segunda mitad del encuentro -y siendo decisivo para su equipo- y en el que el Betis, con una pancarta gigante, anunció por sorpresa la renovación de Isco Alarcón hasta 2028.