Isco se vuelve a lesionar por una patada… ¡de un compañero del Betis!

Isco Alarcón se volvió a lesionar este jueves tras una acción súper desafortunada en la que su compañero del Betis, Sofyan Amrabat, le dio una fuerte patada al ir a despejar un balón. El centrocampista andaluz notó rápidamente un dolor que le impedía tan siquiera andar e ir a la presión del Utrecht. Las imágenes fueron verdaderamente preocupantes, ya que el malagueño lo intentó, pero finalmente tuvo que ser sustituido en el 9′, dejando su lugar a Nelson Deossa.

Acto seguido, Amrabat, el otro implicado en un lance inusual en el fútbol, también abandonó el partido por lesión. Isco había reaparecido el pasado domingo casi seis meses después en un partido oficial con el Betis (jugó la última media hora) y cuatro días más tarde la mala suerte se ha vuelto a cebar con el ex del Real Madrid. El malagueño se recuperó de una lesión de peroné sufrida en un amistoso de pretemporada que le había privado de participar con su equipo en todo el presente curso.

De hecho, el Betis, aprovechando su regreso, anunció su renovación por sorpresa en La Cartuja y lo hizo a lo grande con una pancarta que ocupaba buena parte de la grada principal en la que se podía ver que Isco continuará en el club verdiblanco hasta 2028. Sin embargo, el andaluz se marchó este jueves del encuentro de Europa League casi sin poder andar por su propio pie y apoyado en los médicos de la entidad sevillana.

Isco, peligra el derbi

La peor noticia para el Betis, además de perder para este importante compromiso europeo a su capitán, es que desconoce si podrá contar con Isco de cara al derbi sevillano que se disputará este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán (16:15 horas). Tanto el malagueño como Amrabat son claras dudas para el choque de Liga ante el Sevilla.