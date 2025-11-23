La gran sorpresa del Betis: anuncia la renovación de Isco… ¡con una pancarta gigante en La Cartuja!

El Real Betis, de forma innovadora, ha anunciado este domingo la renovación de Isco Alarcón hasta 2028 por sorpresa con una pancarta gigante en una de las gradas de La Cartuja antes de comenzar su partido de Liga contra el Girona. Nadie se lo esperaba y la sorpresa que se llevaron los aficionados verdibancos fue tremenda.

Increíble la manera en la que ha anunciado el Real Betis la renovación de Isco hasta la temporada 2028. Fue una sorpresa increíble y una manera innovadora de anunciar una renovación de un futbolista crucial para el equipo andaluz que ya está recuperado de su lesión y esperando su oportunidad en el banquillo.

Una vez anunciado, y con ovación previa de toda la grada, el Betis anunció la renovación en todas sus redes sociales con un vídeo en el que aparece Isco disfrazado en las gradas de un Benito Villamarín en obras con la idea de que el malagueño pueda jugar en el nuevo estadio ya reformado dentro de unos años.

A sus 33 años, Isco amplía por tres años más su contrato con el Betis y jugará en el cuadro andaluz hasta los 36. Un jugador que se ha convertido en una institución para los verdiblancos y que ha sido clave para el crecimiento del equipo y del club durante las últimas temporadas.

⚔🛡💥 Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el fuego que arde contra el frío. pic.twitter.com/F2QG2djloN — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 23, 2025

