Malas noticias para el Betis: Isco sufre una fractura en el peroné y estará tres meses de baja

Se confirman las peores noticias para el Betis. Isco Alarcón sufre una fractura en el peroné izquierdo y estará cerca de tres meses de baja. El jugador tuvo que ser sustituido al descanso tras recibir una patada de David Larrubia en la XXXV edición del Trofeo Costa del Sol entre Málaga y Betis. Después del encuentro saltaron todas las alarmas al verle abandonar La Rosaleda en muletas.

«El jugador del Real Betis Balompié Isco Alarcón sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo», comienza diciendo el parte médico del Betis.

La buena noticia es que no tiene nada que ver con su lesión anterior, de la que se operó en mayo de 2024: «Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso».