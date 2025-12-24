El Espanyol pondrá redes en los fondos de su estadio para evitar incidentes en el regreso de Joan García

Espanyol y Barcelona se medirán el próximo 3 de enero en el RCDE Stadium (popularmente conocido como Cornellà-El Prat) y el conjunto periquito ha tomado una decisión importante como forma de intentar evitar incidentes en su estadio. Y es que el próximo derbi catalán viene marcado por el regreso de Joan García al que fuera su campo.

El actual portero del Barcelona lo era del Espanyol hasta el pasado verano, con el condicionante de que siempre dijo que nunca iría a la entidad culé porque era del Espanyol. Sin embargo, incumplió su palabra y en verano se fue al Barça, que pagó la cláusula. Ahora, medio año después, Joan García tendrá que volver al RCDE Stadium.

Y lo hará en un ambiente de gran rivalidad, con muchísimos aficionados del Espanyol con ganas de venganza contra el que fue su portero. Es por ello que el conjunto periquito, que está haciendo una gran temporada, va a colocar redes en los dos fondos de su estadio. Es una medida para evitar incidentes durante o después del partido, incidentes que, por otra parte, ya ocurrieron otros años.

El problema que tiene el Espanyol es que ya hubo incidentes en su estadio en otro partido similar, cuando el Barcelona ganó la Liga hace tres temporadas y seguidores del conjunto periquito saltaron al campo para que los futbolistas culés no pudieran celebrar el título liguero en el césped.

Y, además, esta misma temporada, el Comité de Disciplina de la RFEF abrió un expediente contra el Espanyol por cánticos contra Joan García. «Queremos la cabeza de Joan», fue el mensaje que denunció el Comité. Si se repite o hay incidentes, el Espanyol puede ver como se clausura su estadio. De ahí que, como ha avanzado Mundo Deportivo, el Espanyol vaya a colocar redes en los dos fondos del RCDE Stadium para evitar lanzamientos de objetos y posibles invasiones de campo.

Como es lógico, estuviera Joan García o no en el Barcelona, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró el partido de alto riesgo al ser uno de los derbis más ‘calientes’ del fútbol español.

Además, todo esto le llega al Espanyol en un gran momento de forma, siendo el equipo revelación. Tras ganar en San Mamés el pasado lunes, son quintos, con 10 puntos más que el séptimo (por puestos europeos), pero sobre todo a dos puntos de las posiciones de Champions League.