El piso del hijo de una edil del PP mostrando la VPP del escándalo: «Era una vivienda de promoción…»

«Esta vivienda, originalmente, era una vivienda de protección sin alma. Hoy, respira un carácter propio», así arranca el vídeo que ilustra esta información y muestra el piso del hijo de una concejal del PP en la localidad de San Vicente del Raspeig en la urbanización Les Naus de Alicante, que se levanta en la turística Playa San Juan.

El suelo de las 140 viviendas de protección pública (VPP) del escándalo en Alicante no estaba inicialmente destinado a ese fin, como adelantó OKDIARIO. Debía albergar 111 viviendas de protección oficial, lo que se conoce coloquialmente como VPO, en régimen de alquiler. También, estuvo a punto de permutarse por un suelo urbano que había sido destinado antes a asilo de ancianos. Pero se desechó. Finalmente, el tripartito de PSOE, Compromís y Guanyar decidió enajenar la parcela, que acabó siendo subastada y adjudicada a la promotora que construyó las actuales VPP.

La citada promoción de viviendas de protección pública (VPP) es conocida como la del escándalo, tras conocerse la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ya dimitida, tenía un piso en la misma. Y que dos hijos y un sobrinos de la directora general de Régimen Interno del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que también ha renunciado, tienen pisos en esa misma promoción.

El escándalo ha sido de tal magnitud que, a raíz de una denuncia presentada por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, el caso ha pasado a manos de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, cuya titular dirige las diligencias previas de investigación.

Ahora, se ha conocido que otra de las viviendas ha sido para A. L, el hijo de la edil del PP en San Vicente del Raspeig, Mercedes Torregrosa, según ha desvelado el Diario Información de Alicante. Y ver el interior de la misma ha resultado posible a través de un vídeo en el que aparece el afamado diseñador, Antonio Rabadán, explicando la reforma de la vivienda, que ya es viral en las redes sociales.

En ese vídeo, el citado diseñador explica que «Esta vivienda, originalmente, era una vivienda de protección sin alma. Hoy, respira un carácter propio». El diseñador agrega que «abrimos la cocina al salón para crear un espacio neoclásico luminoso donde las molduras recuperan su protagonismo». Y señala también que la vivienda «cuenta con dos baños, una habitación principal y un vestidor, donde antes no existía».

El escándalo de las VPP de Alicante no deja de sorprender. Tal como ha publicado OKDIARIO, El informe elaborado por la Policía Local de Alicante desprende que a la promoción de Les Naus han tenido acceso hasta cinco jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, de los que tres son hermanos y otros dos primos.

Además, el escándalo es ya de tal calibre que al menos dos propietarios han renunciado a sus viviendas en esa promoción. Y, tal como también ha publicado OKDIARIO, un funcionario ha sido expedientado por la Consellería de Vivienda. Ese funcionario, nombrado en su día por la Dirección General de Función Publica, dirigida entonces por Compromís, puso a la firma de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda el contrato con sello visado y su numeración de la vivienda para su propia mujer, según se desprende del informe remitido en su día por la citada Consellería a la Fiscalía. La mujer del citado funcionario es, a su vez, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante.