David Sánchez da por fin señales de vida: dice que «comparecerá la semana que viene» pero no informa de su domicilio

Un día después de que la Audiencia Provincial de Badajoz reprendiera a David Sánchez por no poner en conocimiento su domicilio sino el de su abogado, el representante y procurador José Antonio Venegas ha comunicado que su defendido «acudirá la semana que viene» a declarar en el juzgado.

Los jueces de la Sección 1 notificaron el pasado martes al músico que dispone de un plazo de una audiencia para comunicar su domicilio, ya que, en los casos en que se trata de una citación para que el investigado se presente, ésta debe realizarse «presencialmente».

Los jueces contestaron al escrito que presentó el abogado de David Sánchez, en el cual indicó como domicilio de su cliente la dirección de su propio despacho. «Presentado el anterior escrito por la representación procesal de David Sánchez y visto su contenido, y comprobado que el domicilio aportado es el del despacho de su letrado requiérase al mismo, para que en el plazo de una audiencia aporte el domicilio de su defendido».

La Audiencia, que lo juzgará junto a otras diez personas por la creación de su plaza en la Diputación de Badajoz, le ofrece la opción de presentarse en la Secretaría del tribunal, donde se le entregaría la citación de forma «personal». De la misma manera, solicita las direcciones particulares del ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, y del ex diputado de Cultura, Francisco Martos Ortiz, para poder notificarles oficialmente que se ha abierto el juicio oral.

Tres años de prisión

El músico, que actúa bajo el nombre de David Azagra, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 28 de mayo, acusado de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El hermano del presidente del Gobierno se enfrenta a una solicitud de tres años de prisión por parte de las acusaciones populares, que aseguran que desde la Diputación dirigida por Miguel Ángel Gallardo se manipuló la situación para otorgarle un puesto público como coordinador de los conservatorios de Badajoz.

La jueza encargada del caso, Beatriz Biedma, los procesó y dio inicio al juicio oral contra todos, al entender que esta plaza pública se creó exclusivamente para el hermano del líder del PSOE. Asimismo, señala que el músico aprovechó su influencia en la Diputación, tras ser nombrado jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, para colocar al asesor de Moncloa que le llamaba «hermanito». La magistrada se basa en los correos y mensajes incautados por la Guardia Civil, que supuestamente demuestran que Carrero sabía de antemano que la plaza que finalmente obtuvo iba a salir a concurso, antes de que se hiciera público.

Actualmente, la Audiencia de Badajoz solicita a los acusados que faciliten sus domicilios personales para poder notificarles de manera directa. Cabe recordar que la jueza Biedma ya pidió el pasado julio que informara al tribunal si tenía previsto cambiar de residencia. El músico había indicado como dirección de contacto una vivienda situada en la localidad portuguesa de Elvas. Esta solicitud se produjo después de que las acusaciones populares -representadas legalmente por Manos Limpias- reclamaran que se le impusiera, como medida cautelar, la prohibición de salir del país.