La familia de Dana Leonte podrá enterrarla siete años después de su asesinato en Málaga

La Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga ha dado luz verde para que la familia de Dana Leonte reciba los restos de la mujer, desaparecida en 2019 en Arenas, Málaga, cuyo asesinato será juzgado contra su entonces pareja, con el propósito de que pueda ser enterrada el próximo sábado.

Fuentes judiciales han informado que el juzgado encargado de la instrucción del caso ha respondido a la solicitud presentada por la familia, a través de su abogada Antonia Barba, autorizando la entrega de los restos encontrados en junio de 2019 para proceder a su sepultura.

El hermano de Dana, Florín Leonte, ha indicado que la autorización judicial se otorgó la semana pasada y ha detallado que el velatorio se realizará el próximo viernes a partir de las 14:00 horas, mientras que el entierro tendrá lugar el sábado a las 16:00 horas en el cementerio de Vélez-Málaga. Tanto familiares como amigos se reunirán en la ceremonia para despedirse de la joven siete años después del asesinato.

Florín ha expresado que sienten tranquilidad porque su hermana podrá descansar «en paz» y la familia podrá avanzar para «dejar un poco atrás todo esto», algo que sucederá tras la celebración del juicio. «Tenemos confianza en la justicia y, después de siete años, ya es momento de que se celebre el juicio» contra el acusado por el asesinato de su hermana «y que cumpla la condena en prisión».

Asesinato de Dana

Los hechos sucedieron en junio de 2019 en el domicilio familiar en Arenas. Desde la desaparición, el día 12, se hicieron numerosas batidas por la comarca de la Ajarquía para su localización. En septiembre, el novio y padre de la hija de la joven fue detenido después de que se encontraran restos óseos de la víctima, aunque no se ha llegado a encontrar todo el cadáver.

La Fiscalía acusa al hombre por un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, solicitando 17 años de prisión, mientras que la acusación en representación del hermano solicita 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Por su parte, la defensa pedía inicialmente una sentencia absolutoria.

Según la investigación y los escritos de las acusaciones, el procesado supuestamente «golpeó en la cabeza» a la mujer con un palo de madera en al menos una ocasión, «con el fin de acabar con su vida», tras lo que la habría trasladado «con la intención de ocultarla, o bien para culminar su fin último pretendido».

Tras ello, las acusaciones señalan que supuestamente introdujo a la mujer en el maletero del vehículo, presuntamente «desmembrándola y esparciendo sus restos corporales por el terreno». Posteriormente limpió el domicilio para hacer desaparecer la sangre de la víctima y, tras la ejecución de su plan, intentó buscar coartada dando varias versiones del hecho y suplantando a la víctima en mensajes de móvil.

La Fiscalía ha señalado en su escrito que el acusado actuó «con absoluto desprecio a su libertad e integridad como mujer y haciendo prevalecer su dominio sobre ella como forma de supeditación a su interés propio, sin respetar su libertad para retomar su vida y con el fin de acabar con su vida o al menos representándole dicho resultado».

Sólo se han podido encontrar algunos restos del cuerpo, que habrían sido escondidos supuestamente por el procesado. Así, las acusaciones consideran que con esta ocultación y con sus diversas versiones de los hechos, «provocando búsquedas equívocas previas a los hallazgos definitivos», el investigado «ha aumentado el daño moral» de la hija de la mujer y de otros familiares.