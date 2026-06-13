Trump anuncia que EEUU ha eliminado al ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, en una operación relámpago

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque exitoso que acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, máximo líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump declaró: «Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal que logró eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra».

«Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen».

Trump revela en su mensaje que la operación fue coordinada estrechamente con el gobierno venezolano y representa un golpe devastador contra la organización, a la que Estados Unidos designó previamente como organización terrorista extranjera.

Trump vincula la acción a las numerosas víctimas estadounidenses causadas por miembros del Tren de Aragua, mencionando casos como los de Jocelyn Nungaray (12 años) y Laken Riley (22 años), entre otros.

«Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas. Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva», sostiene Trump.

No ha olvidado un dardo a Biden: «Antes de mi regreso, Biden abrió la frontera sur a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Hoy hemos hecho justicia».

La noticia ha sido confirmada por múltiples medios internacionales y marca un hito en la lucha contra las megabandas transnacionales que operan desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países de la región.

Quién era el ‘Niño Guerrero’

Héctor Rusthenford Guerrero Flores era el principal cabecilla del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de América Latina. Nacido en el estado Aragua, inició su carrera delictiva a principios de los 2000 con robos, microtráfico de drogas y homicidios. Fue capturado en 2010 y recluido en la prisión de Tocorón, donde se consolidó como “pran” (líder carcelario) y convirtió el penal en el cuartel general de la banda. Desde allí expandió el Tren de Aragua hacia extorsiones, tráfico de drogas, secuestros, trata de personas y control de minas ilegales, convirtiéndola en una amenaza transnacional que opera en varios países de la región y Estados Unidos. Estados Unidos lo sancionó y lo acusó formalmente de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.