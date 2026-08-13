Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia

El Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha informado este jueves que uno de los 265 fallecidos en el terremoto que ha azotado Colombia es de origen español. La cifra de españoles desaparecidos tras el seísmo se reduce a 12.

Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al «pueblo hermano» de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Asimismo, ha recordado a todos los españoles en Colombia «que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición». «Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor, que lo haga», ha vuelto a pedir.

Por otro lado, el balance de víctimas continúa aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades colombianas han elevado a 265 la cifra de fallecidos y a más de 3.500 la de heridos, mientras que cerca de 500 personas permanecen desaparecidas. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj entre los escombros de edificios derrumbados y viviendas colapsadas en varias ciudades del oeste del país.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y a una profundidad de 107 kilómetros, aunque sus efectos se sintieron en buena parte de Colombia y también en zonas de Ecuador y Panamá. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde se han registrado importantes daños en infraestructuras, hospitales, carreteras y miles de viviendas.

Las autoridades han señalado que más de 25.000 familias han resultado afectadas por la catástrofe y que miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. En varias localidades se han habilitado refugios temporales, mientras continúan las evaluaciones sobre los daños materiales.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha declarado la emergencia económica nacional y ha anunciado la creación de un fondo extraordinario para financiar la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructuras dañadas. El mandatario ha asegurado que la prioridad sigue siendo localizar supervivientes y atender a los miles de damnificados.