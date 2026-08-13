Proverbio nigeriano del día: «Cuando las raíces de un árbol empiezan a descomponerse, la muerte se esparce hacia las ramas»

A veces, los problemas que vemos a simple vista en nuestra vida no son más que el síntoma de algo mucho más profundo que se está rompiendo por dentro. Ante esta situación, la sabiduría popular de Nigeria guarda en sí un proverbio que insta a cómo hacer frente a estas situaciones. Afirma que «cuando las raíces de un árbol empiezan a descomponerse, la muerte se esparce hacia las ramas».

Esta frase nos invita a mirar más allá de lo evidente para entender por qué las cosas terminan fallando en el trabajo, en nuestras decisiones o en las relaciones personales.

¿Qué significa este proverbio nigeriano?

En la tradición africana, la naturaleza siempre ha servido como el espejo perfecto del comportamiento humano. En este proverbio, el árbol representa a cualquier persona, familia o incluso una sociedad entera. Las ramas y las hojas son la parte visible, aquello que todo el mundo puede ver.

Por su parte, las raíces representan lo invisible, como la salud mental, los valores, la ética, el descanso o el liderazgo. Cuando las raíces enferman, el impacto no es inmediato, pero causa un daño profundo dentro de la estructura visible. El árbol puede seguir luciendo verde durante un tiempo, pero el deterioro interno es inevitable.

Si la base que te sostiene está dañada, el agua y los nutrientes dejan de fluir. Tarde o temprano, las hojas caen y las ramas mueren. La enseñanza central es clara: de nada sirve intentar pintar o podar las ramas si el verdadero veneno está bajo tierra. Lo que se pudre en la base terminará destruyendo todo lo demás.

Una frase que continúa vigente hoy en día

A pesar de ser una enseñanza ancestral, esta lección cobra más sentido que nunca en el mundo actual. Un ejemplo muy claro lo vemos en el ámbito del trabajo y el agotamiento personal o burnout. Muchas personas intentan solucionar su falta de energía o sus errores laborales cambiando de agenda o tomando más café, cuando en realidad el problema es que llevan meses sin dormir bien o descuidando su salud emocional. Sin cuidar el origen, el rendimiento siempre terminará colapsando.

Lo mismo ocurre en el liderazgo de las organizaciones. Cuando la cultura interna de una empresa se llena de toxicidad, falta de empatía o deshonestidad en sus mandos altos, la compañía terminará fracasando tarde o temprano en su servicio o en sus ventas. No se pueden exigir frutos sanos a un sistema que se alimenta de cimientos descompuestos.

Este proverbio nigeriano nos lanza una llamada de atención directa y pragmática: antes de intentar arreglar los problemas obvios que ves por fuera, tómate un momento para revisar cómo están tus cimientos. Sanar lo que no se ve es el único camino real para mantener con vida lo que le muestras al mundo.