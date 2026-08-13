La lección de vida de Arnold Schwarzenegger (78 años): «Recuerda, no puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos»
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A sus 78 años, Arnold Schwarzenegger es una de esas figuras cuya trayectoria demuestra que el éxito rara vez aparece de la noche a la mañana. Actor, culturista y antiguo gobernador de California, construyó su carrera a partir de la disciplina y la resiliencia. A lo largo de los años, ha compartido numerosas reflexiones sobre el esfuerzo y la perseverancia, pero hay una cita aparentemente sencilla que resume buena parte de su filosofía: «Recuerda, no puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos».
Schwarzenegger compartió esta reflexión durante un discurso de graduación en la Universidad del Sur de California (USC) en 2009. Aquella intervención, bautizada como «Seis reglas para alcanzar el éxito», repasó algunos de los momentos decisivos de su trayectoria y las enseñanzas que, en su opinión, habían sido fundamentales para llegar hasta allí. El actor recurrió a la imagen de una escalera para explicar que las grandes metas no se alcanzan de golpe, sino avanzando poco a poco. En su reflexión, tener las manos en los bolsillos simboliza la pasividad: querer conseguir algo sin estar dispuesto a dar los pasos necesarios para hacerlo realidad.
«Recuerda, no puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos»
La reflexión del protagonista de «Terminator» cuestiona una creencia muy extendida: pensar que quienes triunfan llegan hasta la cima de manera repentina, casi sin esfuerzo. Schwarzenegger explica que cada peldaño supone un pequeño avance, incluso cuando aparecen obstáculos, errores o momentos en los que toca empezar de nuevo. Desde su perspectiva, lo verdaderamente importante no es evitar las dificultades, sino continuar avanzando en lugar de permanecer inmóvil esperando a que las oportunidades lleguen por arte de magia.
Su propia trayectoria es un buen ejemplo de esta filosofía. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Schwarzenegger consiguió destacar en el fisicoculturismo profesional. Más tarde tuvo que enfrentarse a críticas relacionadas con su acento, su apariencia física y las dudas sobre sus posibilidades como actor protagonista. Sin embargo, con perseverancia terminó convirtiéndose en uno de los intérpretes más reconocidos del cine de acción.
Para Schwarzenegger, la inspiración puede cambiar de un día para otro, mientras que la disciplina permite seguir trabajando incluso cuando desaparecen las ganas. Tener una meta, por tanto, solo supone el comienzo del camino; la diferencia está en mantener la constancia y seguir subiendo un peldaño tras otro.
Las mejores frases de Arnold Schwarzenegger
- «Las últimas tres o cuatro repeticiones son las que hacen que el músculo crezca»
- «La confianza viene de la victoria, pero la fuerza viene de la lucha»
- «La mente es el límite. Mientras que la mente puede imaginar el hecho de que puedes hacer algo, lo puedes hacer, siempre y cuando realmente lo creas 100 %»
- «No hay absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante esfuerzo»
- «El dolor separa al campeón de otra persona que no es un campeón. Eso es lo que le falta a la mayoría de la gente: tener las agallas para continuar y simplemente decir que lo superarán»
- «No puedes cansarte si te interesa lo que haces. Esa es la clave»
- «Siempre que flojees en tus cosas habrá otro en algún lado haciéndolo mucho mejor que tú»
- «Con fuerza y determinación puedes hacer todo lo que quieras en la vida, siempre que creas en ti mismo, porque si no lo haces tú, nadie lo hará»
- «Alguien, no sabes dónde, es más listo que tú, y trabaja duro por esforzarse cada vez más»
- «Para todos, el día tiene 24 horas. Así que duerme 6 y aprovecha las 18 horas restantes»
- «La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte, esa es la fuerza»
- «Mi única regla es mantenerse en movimiento, para bombear y hacer cardio al mismo tiempo. Descansa lo menos posible. Después de una hora, te sentirás fantástico y tus músculos no sabrán que les ha golpeado»
- «No se puede fracasar eternamente. Si lo intentas diez veces, tienes más posibilidades de conseguirlo en el undécimo intento que si no lo intentaras en absoluto»
- «Cuando tu visión es lo suficientemente poderosa, todo lo demás cae en su lugar: cómo vives tu vida, tus entrenamientos, con qué amigos eliges salir, cómo comes, qué haces para divertirte»
- «No hay una píldora mágica. Todo se basa en el trabajo duro. Por eso me molesta cuando oigo a la gente decir que no tiene 45 minutos o una hora al día para mejorar en algo»
- «La visión es un propósito, y cuando tu propósito está claro, también lo están tus decisiones vitales»
- «La única manera de ser un campeón es ir a través de estas repeticiones forzadas, la tortura y el dolor»
- «La visión crea fe y la fe crea fuerza de voluntad. Con fe, no hay ansiedad, no hay duda, solo confianza absoluta»