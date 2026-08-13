¿Comprar pollo con piel amarilla o piel blanca? Los agricultores explican la diferencia

¿Cuál es la diferencia entre el pollo con piel amarilla o piel blanca La carne de pollo es una de las más consumidas a nivel global; en España, su consumo se sitúa alrededor de los 12 kilos por habitante y año. Es una carne magra, con bajo contenido en grasa, especialmente cuando se consume sin piel, y resulta fácil de comer y digerir debido a su reducido aporte de colágeno. Además, proporciona proteínas de alta calidad y vitaminas y minerales similares a los de otras carnes, aunque con un menor contenido en hierro.

Otro de sus aspectos más destacados es su elevado contenido en agua, lo que hace que sea un alimento más sensible al crecimiento de microorganismos y requiera una adecuada conservación. Su sabor suave y su poca cantidad de grasa la convierten en una carne muy versátil, apta para una gran variedad de recetas, como asados, guisos, frituras, platos cocidos o ensaladas.

Diferencias entre pollo con piel amarilla o piel blanca

El característico color amarillo del pollo se debe a una alimentación rica en carotenoides, presentes de forma natural en ingredientes como el maíz, la alfalfa o pigmentos autorizados como las xantofilas. Estos compuestos se depositan en la piel y en la grasa subcutánea, proporcionando el tono amarillento que lo distingue. En muchos países de Europa y América Latina, este tipo de pollo es muy apreciado y suele asociarse con un sabor más intenso y una textura más firme.

En cambio, el pollo de piel blanca suele criarse con una alimentación basada en cereales como el trigo o el sorgo, con un menor aporte de carotenoides. Al no acumular estos pigmentos, la piel conserva un color más claro. Este tipo de pollo se caracteriza por una carne de sabor más suave y una textura más tierna. Conviene destacar que el color de la piel no supone diferencias relevantes en el valor nutricional. Ambos tipos de pollo aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales similares.

Por lo tanto, el color del pollo no determina su calidad; tanto el pollo de piel amarilla como el de piel blanca pueden ofrecer el mismo valor nutricional y cumplir con los mismos estándares de calidad. Sin embargo, el pollo de piel amarilla tiene una textura más firme y un sabor algo más intenso, mientras que el pollo de piel blanca destaca por una carne más tierna y un sabor más suave.

El papel de los carotenoides

La coloración amarilla del pollo se obtiene gracias a la incorporación de carotenoides en su alimentación, ya sea mediante ingredientes como el maíz o a través de pigmentos autorizados para su uso en piensos.

Los carotenoides son compuestos naturales presentes en diversos alimentos de color amarillo o anaranjado. Durante la crianza, estos pigmentos se acumulan en la grasa del ave, aportando un tono amarillento a la piel y, en algunos casos, también a la grasa e incluso a la carne. La intensidad de esta coloración dependerá de la cantidad de carotenoides que el pollo haya consumido.

Tal y como señala la Federación Avícola Catalana, que «los pollos de crecimiento lento que encontramos en el mercado, tanto los camperos como otros tipos, suelen ser de color amarillo debido a las preferencias de los consumidores, quienes asociamos este color con una mayor rusticidad y con la cría al aire libre».

Sistemas de cría

La cría intensiva en gallinero es el sistema más habitual: los pollos se mantienen en instalaciones cerradas y controladas, con alta densidad de animales y condiciones diseñadas para favorecer un crecimiento rápido. En este sistema, la densidad máxima es de 33 kg/m² y el sacrificio suele realizarse entre los 42 y 45 días. La crianza extensiva en gallinero mantiene a los animales en espacios cerrados, pero con menor densidad, permitiendo un crecimiento más lento y una mayor variación en el color de la carne según la alimentación. Su sacrificio se realiza a partir de los 56 días.

Los sistemas con acceso al exterior ofrecen unas condiciones más próximas a la crianza tradicional. El pollo de corral debe disponer de patios al aire libre durante parte del tiempo y una alimentación basada principalmente en cereales, con una edad mínima de sacrificio de 52 días. Los pollos camperos, por su parte, tienen acceso libre al exterior y suelen ser razas de crecimiento lento que complementan su dieta con elementos naturales como insectos, lombrices o frutos, alcanzando el sacrificio a partir de los 81 días. Finalmente, el pollo ecológico, biológico u orgánico debe cumplir requisitos específicos relacionados con el espacio disponible, la alimentación ecológica sin transgénicos, las razas utilizadas y las condiciones de crianza para poder obtener dicha certificación.