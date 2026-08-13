El truco de los panaderos profesionales para conservar el pan fresco hasta 5 días: «No uses bolsas de plástico, mejor un paño»

Pocas cosas dan más rabia en la cocina que comprar una buena hogaza de pan y que, a las pocas horas, esa corteza tan dorada y sabrosa desaparezca y se estropee. Durante los meses de calor, las altas temperaturas deshidratan el pan o la humedad ambiental lo ablanda a una velocidad pasmosa. Si para evitar que se ponga mala sueles meter la barra dentro de una bolsa de plástico, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que aconsejan los profesionales.

Expertos como la reconocida panadera Beatriz Echeverría insisten en que guardar el pan no requiere grandes complicaciones ni recipientes caros. El verdadero secreto para mantenerlo en perfecto estado hasta por cinco días se reduce a olvidarse por completo del plástico y envolver la pieza en un paño de tela.

Por qué el plástico y la nevera son los peores enemigos del pan

Para entender por qué el pan se estropea tan rápido, hay que saber qué le ocurre a nivel interno. Al enfriarse tras salir del horno, los almidones de la harina se reorganizan y van liberando la humedad retenida. Cuando metemos el pan en una bolsa de plástico hermética, esa agua evaporada no puede salir, se queda atrapada y la corteza la reabsorbe por completo. El resultado es una textura chiclosa y gomosa.

Por otro lado, guardar el pan en el frigorífico es otro de los errores más comunes. El frío de la nevera acelera la recristalización de los almidones, haciendo que la miga se endurezca mucho antes de lo normal. Las corrientes de aire, el sol directo y la falta de ventilación son factores que terminan por arruinar la masa madre.

El método del paño de tela para que dure fresco casi una semana

Si quieres que una buena hogaza mantenga su textura crujiente por fuera y tierna por dentro durante varios días, sigue este truco que es fácil de aplicar en casa. En primer lugar, jamás debes cortar el pan mientras todavía esté caliente o templado, ya que la miga se apelmazará. Deja que se enfríe del todo sobre una rejilla para que no genere condensación en la base.

Una vez frío, envuélvelo apretado en un paño limpio de lino o algodón. Eso sí, un detalle fundamental que señala la experta es lavar siempre ese trapo con jabón neutro, sin utilizar suavizantes ni perfumes que puedan transferir olores al pan.

Si la barra ya está empezada, un gran truco consiste en colocar la parte del corte apoyada boca abajo sobre una tabla de madera para proteger la miga del contacto con el aire. Para rematar, puedes guardarlo dentro de una panera de madera que permita una ventilación adecuada.