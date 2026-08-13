Bruce Springsteen, músico de rock (76 años), sobre la espiritualidad: «La fe es esencial, y también lo es la duda; no se va a ninguna parte con solo una de estas dos cosas»

El músico estadounidense Bruce Springsteen ha vuelto una y otra vez sobre la espiritualidad en entrevistas y escritos a lo largo de su carrera. Al describir su relación con la creencia, resumió su postura en una idea que enfrenta dos actitudes opuestas y las declara igual de necesarias.

Ni la certeza absoluta ni la desconfianza total le bastan por separado a Springsteen. La convivencia entre la fe y la duda aparece como el motor de una búsqueda personal que atraviesa buena parte de su producción musical y de su propia vida.

¿Quién es Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen es uno de los músicos de rock más influyentes de Estados Unidos. Según el Salón de la Fama de Nueva Jersey, nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch (Nueva Jersey) y creció en Freehold, donde estudió en un colegio católico antes de pasar al instituto público.

La carrera de Springsteen despegó en 1973 y, según el Salón de la Fama del Rock and Roll, pasó de trovador callejero de Nueva Jersey a icono cultural con discos como Born to Run (1975) y Born in the U.S.A. (1985).

Sus primeros trabajos, entre ellos Greetings from Asbury Park, N.J. (1973), nacieron en la escena de Asbury Park, donde tocó a menudo en la sala Stone Pony. Junto a la E Street Band definió un sonido que mezcla rock, folk y soul.

A lo largo de seis décadas, Springsteen publicó 21 discos de estudio, vendió más de 140 millones de copias y ganó 20 premios Grammy. En 1999 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de Bono, cantante de U2.

La reflexión de Bruce Springsteen sobre la fe y la duda

«La fe es esencial, y también lo es la duda; no se va a ninguna parte con solo una de estas dos cosas», Bruce Springsteen. Esta observación sobre la fe y la duda condensa años de reflexión sobre la creencia.

El planteo del músico de rock no propone elegir un bando. La fe aporta el impulso para sostener un ideal, mientras que la duda obliga a revisar las certezas fáciles. Springsteen sugiere que solo la tensión entre ambas mantiene viva una espiritualidad honesta, lejos tanto del dogma como del cinismo.

La frase circula atribuida a Springsteen en distintos repertorios de citas, aunque no se ha podido identificar el texto de origen exacto; sin embargo, coincide con lo que el músico expresó sobre la espiritualidad en repetidas ocasiones.

Una espiritualidad marcada por la educación católica

La raíz de esa mirada está en su infancia, puesto que Springsteen creció en un entorno católico en Freehold y asistió a una escuela parroquial, una experiencia con la que mantuvo una relación tensa. Aun así, esa formación marcó su manera de mirar el mundo más que cualquier bandera política.

Según un análisis de la Escuela de Teología de la Universidad de Chicago, la trayectoria de Springsteen dibuja un recorrido desde la religión heredada hacia una fe más personal, sostenida por la búsqueda de una experiencia espiritual auténtica.

En sus memorias, tituladas Born to Run y publicadas en 2016, Springsteen dejó por escrito esa distancia con la institución religiosa sin renunciar del todo a sus raíces.

«No suelo participar de mi religión, pero sé que en algún lugar, muy dentro, sigo siendo parte del equipo», reflexionó el músico.