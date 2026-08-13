Israel, muy cerca de meter a un equipo en la Champions League

Israel está muy cerca de tener representación en la próxima edición de la Champions League. El Hapoel Beer Sheva, campeón de la liga israelí, está en la última ronda de la fase previa de la máxima competición europea. Este equipo, que ha venido jugando sus partidos europeos en la localidad húngara de Szombathely, disputará ante el Sabah de Bakú (campeón de Azerbaiyán) el partido clave para clasificarse a la fase de liga de la Champions.

Tras dar la sorpresa y eliminar al Estrella Roja de Belgrado (al que derrotó por un 3-0 global), el Hapoel Beer Sheva se ha metido en la última fase de la previa. Si gana esa eliminatoria ante el Sabah, estará en la Champions. Es decir, podrá jugar ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal o Betis si el sorteo así lo depara.

Esto supondrá, además de un importante contenido deportivo, un terremoto social y político. La visita de equipos israelíes en otros deportes provocó una enorme polémica en España, llegándose a jugar encuentros (como la Euroliga de baloncesto) sin público o con control de aficionados.

Para saber si este conjunto de Israel estará en la Champions League, habrá que esperar dos semanas. El próximo miércoles, 19 de agosto, se jugará el partido de ida ante el Sabah Baku en Bucarest (cambia de ciudad) y seis días después, el martes, 25 de agosto, se disputará la vuelta en Azerbaiyán. Si se clasifica, estará en la fase de liga de la Champions, la más importante de todas, siendo el sorteo el jueves 27. Sería un éxito para Israel, para su fútbol y para el país como tal, con una publicidad y dimensión internacional al tener a su campeón de liga en la Champions.

En toda la historia de la Champions League, sólo tres equipos de Israel han llegado a la fase de grupos de la máxima competición europea. Fueron el Maccabi Haifa, en 2002, que no jugó en Israel y sí en Chipre, el Maccabi Tel Aviv, en 2005 y el Hapoel Tel Aviv, en 2010. El Hapoel Beer Sheva sería el cuarto, pero el primero en el contexto que se viene arrastrando los últimos años, con la guerra en Gaza.

Si pierde ante el Sabah, disputará la fase de liga de la Europa League, pero no es lo mismo que la Champions, que tiene otra dimensión a nivel mediático e internacional. Pase lo que pase, este conjunto israelí no disputará cualquier encuentro europeo en su ciudad, Beersheva, ya que la UEFA no deja que se jueguen partidos allí.

Para llegar a esta situación, el Hapoel Beer Sheva ganó la liga de Israel en la temporada pasada, y eliminó al Vikingur Reykjavik de Islandia en la primera eliminatoria previa en la que participó y al Estrella Roja de Serbia en la segunda.