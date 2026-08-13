El Ceuta estalla antes del inicio de Liga: «Es muy fuerte, si fuera por mí no jugaríamos»

El Ceuta ha estallado este jueves ante la grave crisis que están viviendo en la ciudad autónoma tras la invasión migratoria de unos 80.000 marroquíes a finales del mes de julio, en palabras de su entrenador, José Juan Romero, antes de disputar la primera jornada en Segunda División en Andorra. El técnico del conjunto ceutí ha llegado a admitir que, si por él fuera, su equipo no jugaría este fin de semana.

«Me da un poco de vergüenza y pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en Ceuta. Y creo que el fútbol, como altavoz que es, necesitamos hacer una reivindicación de lo que está ocurriendo aquí. Es muy fuerte. Si fuera por mí, el Ceuta no jugaría. Porque creo que debemos dar todos un golpe sobre la mesa. Y decir lo que está pasando», comenzó señalando con dureza el entrenador del Ceuta en sala de prensa.

José Juan Romero fue más allá ante los medios de comunicación: «Parece ser que, más allá de nuestras fronteras, poca cuenta se le echa. Y no es justo. Yo viví lo del 2021, y esto no tiene nada que ver. Creo que no se dan cuenta de la verdadera dimensión de esto. No estamos contando con la solidaridad del resto. Si esto hubiera pasado en otra ciudad española, seguro que las movilizaciones y la que se hubiera liado tendría todo mayor dimensión. Yo y el equipo estamos tremendamente jodidos. Mi familia suele venir en esta época, y todavía no lo ha hecho por miedo. Tengo muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas que no quieren salir. Esto es más grave de lo que se está transmitiendo y nadie hace nada. Habrá que hacer algo para que nos escuchen».

Grave crisis en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamó el pasado martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, un refuerzo de la frontera para hacerla «más segura» y evitar que vuelva a evidenciarse su vulnerabilidad después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

Vivas ha trasladado al ministro que aquella jornada «quedó de manifiesto que la frontera era vulnerable» y que «la seguridad de nuestra frontera y, aparejada a la misma, la integridad territorial y por tanto, la soberanía de nuestra ciudad no estaban garantizadas».

El presidente ceutí ha considerado que, a medio plazo, será necesario acometer obras de infraestructura para reforzar el perímetro fronterizo y ha defendido una mayor implicación de la Unión Europea, al tratarse, según ha señalado, no solo de una frontera de Ceuta y España, sino también de la frontera exterior de la Unión.

Ha reclamado que la presión migratoria no pueda utilizarse como instrumento para «desestabilizar a Ceuta, a España y a Europa». Vivas ha calificado la entrada del 30 de julio como «un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial» y ha estimado que unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva todavía permanecen en Ceuta.

Tras reunirse con Albares, el presidente ha reconocido que la ciudad atraviesa «el momento más duro de su historia», aunque ha defendido que las instituciones deben mantener una actitud de «sentido de Estado y responsabilidad institucional».