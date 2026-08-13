La Comisión Europea admite a trámite una denuncia para que se investigue la invasión de Ceuta

La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por Iustitia Europa para que se investigue la invasión a Ceuta de 80.000 inmigrantes ilegales, procedentes de Marruecos, por la frontera del Tarajal. La denuncia fue presentada el 4 de agosto ante la propia Comisión Europea, ante el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Tal y como refleja la formación, Iustitia Europa «considera especialmente relevante que la Comisión haya incorporado formalmente la denuncia a su procedimiento de examen, dado que el propio escrito reclamaba un esclarecimiento completo tanto en el ámbito judicial español como en el institucional europeo, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que una frontera exterior de la Unión vuelva a ser utilizada como instrumento de coerción contra un Estado miembro».

La denuncia pide además «promover una investigación sobre los hechos ocurridos en Ceuta», mientras que exige analizar «las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión contra un Estado miembro».

Asimismo, se busca evaluar la respuesta de las instituciones europeas y del Gobierno de España y el de Marruecos. En la denuncia también se refleja la actuación de países europeos, con medidas contra España en lugar de señalar al país africano, algo que también ha hecho el propio Gobierno de Sánchez, que a través de varios ministros ha reflejado las buenas relaciones del lugar del que provienen los inmigrantes que han invadido Ceuta.

Marruecos reivindica Ceuta

La admisión de esta denuncia llega horas después de que el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, reivindicara los territorios de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas, tras la invasión de la primera de ellas hace tan solo dos semanas a través de la frontera del Tarajal. «Este asunto sigue sobre la mesa, nos aferramos a nuestra tierra», aseguró en una entrevista con un medio egipcio el dirigente marroquí, quien asegura que en cada reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez plantean esta cuestión.

Ouhabi valoró la política de Marruecos sobre Ceuta y Melilla como «paciente», para a continuación referirse a los territorios como un objetivo. «Seguimos aferrándonos a nuestra tierra. Esto requiere paciencia y queremos resolver el problema a través del diálogo», comentó, evitando hablar de plazos o mecanismos para llevar a cabo este proceso.

El ministro de Justicia de Marruecos también reflejó que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez son buenas, igual que con la Unión Europea, y defiende que el país africano «nunca» ha utilizado la inmigración «como una herramienta» ni tiene «intención de hacerlo».