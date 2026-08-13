El PP acusa al Gobierno de «sumisión» a Marruecos por «no salir en tromba» a defender la españolidad de Ceuta y Melilla

Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP y presidente de la Comisión de Interior en la Cámara Alta, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser «sumiso» con Marruecos por no querer «señalar» públicamente al país africano como responsable de la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta, a través de la frontera del Tarajal. Además, acusa al Ejecutivo de haber «claudicado» ante Rabat.

«Como partido de gobierno, nuestra intención siempre es tener una buena relación con Marruecos, pero eso no significa ser sumisos», ha trasladado Martínez-Maíllo este jueves. «Si hay que señalar a Marruecos, pues se tendrá que señalar, pero esta actitud de claudicación ante el gobierno marroquí no nos parece la mejor», ha asegurado el senador del PP.

Además, Maíllo ha dicho que el Gobierno ha demostrado, con su gestión de la emergencia migratoria en Ceuta, que no es capaz de «garantizar la seguridad ni la integridad territorial» nacional y ha señalado la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad autónoma este miércoles como muestra que debería haberle hecho ver que «no existe normalidad en Ceuta».

Además, ha cuestionado, en una entrevista en Telecinco, las medidas que pueda asumir el Gobierno con respecto a los menores no acompañados de la ciudad y también ha cargado con la falta de celeridad a la hora de colocar la «famosa» barrera flotante para frenar entradas masivas.

Por otro lado, con la ausencia de varios ministros del Gobierno a su cita para comparecer ante la Cámara Alta, el presidente de la Comisión de Interior ha acusado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «dejación absoluta» de sus funciones al no aparecer en el Senado. A su juicio, el hecho de haber quedado la silla vacía en la Comisión de Interior es una «representación» de «desobediencia total» por parte del Ejecutivo.

«La silla vacía es una representación de la dejación absoluta de las funciones de este Gobierno agotado. En este caso es un acto de desobediencia total. Es un acto de rebeldía», ha completado Maíllo, que ha confiado en que finalmente Margarita Robles acuda al Senado tras comprobar en primera persona que «no existe la normalidad» en Ceuta pese a lo trasladado por el Gobierno.