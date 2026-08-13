Andalucía ya tiene 34 personas contagiadas por el virus del Nilo, todas ellas en Sevilla

Andalucía ha elevado a 34 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya comunicado este jueves tres nuevos positivos. Todos ellos se han detectado en la provincia de Sevilla, que concentra la totalidad de los casos registrados en la comunidad autónoma durante este año. Uno de los nuevos positivos corresponde, además, a un caso de enfermedad neuroinvasiva.

Los tres nuevos contagios se han localizado en dos municipios sevillanos especialmente vigilados por la circulación del virus. Aznalcázar suma dos nuevos casos, mientras que Almensilla incorpora otro positivo. Según la última actualización de la Junta de Andalucía, los casos presentan una evolución leve, aunque uno de los afectados ha desarrollado la denominada enfermedad neuroinvasiva, una de las complicaciones más graves asociadas al virus del Nilo Occidental.

Con estos nuevos contagios, el balance provisional asciende a 34 personas infectadas en Andalucía desde el comienzo del año. De ellas, 24 han presentado una sintomatología leve, mientras que 10 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a la evolución clínica, se ha registrado hasta el momento una persona fallecida, mientras que otra ha recibido el alta sin secuelas. Los otros 32 pacientes mantienen, según la información disponible, una evolución provisional favorable.

Villamanrique encabeza los contagios

El mapa de casos continúa concentrado en la provincia de Sevilla. Villamanrique de la Condesa es el municipio que acumula más positivos, con siete casos. Le siguen La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco contagios cada uno.

Dos Hermanas y Aznalcázar contabilizan cuatro casos cada uno, mientras que Palomares del Río suma tres. Por su parte, Almensilla y Sevilla capital acumulan dos positivos respectivamente. Completan el listado Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca, con un caso cada uno.

La Junta mantiene además activo un amplio dispositivo de vigilancia para detectar posibles infecciones. Hasta el momento se han realizado estudios de laboratorio a 457 usuarios con el objetivo de descartar la presencia del virus del Nilo. Asimismo, se ha llevado a cabo el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas.

La vigilancia se extiende también a los bancos de sangre. Entre el 1 de junio y el 9 de agosto se han realizado 3.039 determinaciones entre donantes, dentro de las medidas preventivas para evitar la transmisión del virus.

20 municipios permanecen en alerta

Paralelamente, Andalucía mantiene 20 municipios declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo occidental. La última actualización incorpora a Los Palacios y Villafranca, mientras que Constantina ha dejado de encontrarse bajo esta declaración al haber finalizado la alerta que permanecía activa.

En Sevilla permanecen bajo esta consideración Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta obliga a intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de reforzar las acciones de información y promoción comunitaria para que la población adopte medidas de protección frente al virus.

Los ayuntamientos afectados deben igualmente aumentar las actuaciones de control y tratamiento de los mosquitos transmisores, especialmente en aquellas zonas donde se haya detectado circulación del virus. La evolución de los nuevos casos y de la presencia del mosquito vector determinará las próximas actuaciones de las autoridades sanitarias andaluzas.