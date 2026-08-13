Ni Adidas ni Reebok: el pantalón que todas las mujeres quieren para hacer crossfit lo vende Lidl por menos de 5 euros

Encontrar ropa deportiva a buen precio se ha convertido en una de las grandes obsesiones para quienes entrenan con frecuencia, especialmente cuando se trata de prendas que van a utilizarse varias veces por semana. Las grandes marcas como Adidas, Reebok o Nike tienen propuestas específicamente diseñadas para disciplinas como el crossfit, pero Lidl vuelve a demostrar que no siempre es necesario gastar una fortuna para hacerse con equipamiento deportivo.

La cadena alemana tiene actualmente entre sus productos un pantalón corto técnico para mujer de la marca Crivit que se puede comprar por 4,49 euros, un precio especialmente llamativo para una prenda pensada para realizar actividad física. La oferta aparece en la propia tienda online de Lidl y convierte a este pantalón en una de esas oportunidades que pueden desaparecer rápidamente cuando se agotan determinadas tallas, como ya está sucediendo.

El pantalón pertenece a Crivit, la marca deportiva de Lidl, y está pensado para ofrecer comodidad durante la práctica deportiva sin disparar el presupuesto. Su colorido diseño apuesta por un formato corto que puede resultar especialmente interesante para entrenamientos de alta intensidad, donde disponer de libertad de movimientos es importante. Aunque la marca no lo presenta específicamente como un pantalón exclusivo para crossfit, sus características hacen que pueda utilizarse en diferentes disciplinas deportivas, desde sesiones de gimnasio hasta entrenamientos funcionales, circuitos de fuerza o actividades al aire libre.

Lidl avisa en su web

El único problema es que las existencias se están agotando. «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», especifica la cadena alemana en su página web. Y es que uno de los aspectos que más llama la atención es sin duda su precio, porque 4,49 euros es una cantidad difícil de encontrar actualmente incluso en las secciones de ofertas de las grandes cadenas deportivas, especialmente si se compara con los precios habituales de las marcas más conocidas como Adidas, Reebok o Nike, que cuentan con pantalones cortos deportivos que pueden superar con facilidad los 20 o 30 euros.

La diferencia resulta todavía más evidente para quienes necesitan varias prendas para entrenar durante la semana y prefieren disponer de diferentes pantalones para no tener que utilizar siempre el mismo, pues se puede comprar en color negro, rosa o vistoso (este es el que más está arrasando entre las clientas). La marca Crivit ha desarrollado en los últimos años una amplia colección de prendas para mujeres que buscan equiparse para hacer deporte sin realizar un desembolso elevado. De hecho, Lidl destaca en su catálogo actual diferentes propuestas de ropa para fitness, running y otras actividades deportivas, con pantalones, mallas, camisetas y tops pensados para acompañar los entrenamientos.

Para quienes practican crossfit, el pantalón corto puede ser especialmente interesante por una cuestión muy sencilla: los entrenamientos combinan movimientos muy diferentes y requieren que la ropa no limite demasiado. Sentadillas, saltos, carreras, levantamientos de peso o ejercicios gimnásticos forman parte de sesiones en las que la libertad de movimiento tiene un papel importante. Por eso, un pantalón corto puede convertirse en una alternativa cómoda frente a prendas más largas, especialmente durante los meses de verano.