El sindicalista Gonzalez Fuertes encuentra trabajo tras ser fulminado como árbitro por el CTA

Pablo González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid el día antes de una final de Copa del Rey ante el Barcelona, ya tiene nuevo trabajo. Tras ser fulminado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que le retiró hace unas semanas tras su pésimo nivel en el VAR, este ya ex colegiado tiene nueva misión: ser comentarista de radio de los partidos de la liga española.

González Fuertes es el fichaje de la nueva etapa de MARCADOR, el programa de Radio MARCA, que ha conseguido una gran incorporación con el ex colegiado. En ese programa, este ex árbitro será el encargado de analizar las polémicas arbitrales en los partidos de la liga española.

Este nuevo trabajo le llega a González Fuertes dos meses después de que el CTA le retirara tras una pésima campaña en el VAR, en el que cometió errores gravísimos. Este colegiado, que estuvo ocho años dirigiendo en Primera División, estuvo la última temporada exclusivamente en el videoarbitraje. Y fue un desastre.

Además de sus enormes polémicas, González Fuertes fue el colegiado que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey 2025, cuando llegó a decir que «iban a tomar medidas», que «no vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo» e incluso que «iban a hacer historia» (ya en una pose totalmente crecido) cuando le preguntaron por las críticas que hacía Real Madrid TV a los árbitros.

Por mucho que todavía desde el colectivo arbitral se quiera hacer creer que González Fuertes no amenazó al Real Madrid porque no le mencionó directamente, todos son sabedores de que sí lo hizo. Si bien en ningún momento este árbitro de VAR dijo «Real Madrid», sí que contestaba a una pregunta sobre el Real Madrid y los vídeos de su televisión.

Tras ello, González Fuertes se hizo sindicalista y lideró AESAF, un sindicato con varios negreiros y/o árbitros en activo donde criticaron abiertamente al Real Madrid y a Florentino Pérez, con silencio con el Barcelona o Piqué, por citar unos ejemplos.

Ahora, González Fuertes juzgará a sus compañeros con sus comentarios en RADIO MARCA, en la nueva etapa de MARCADOR, que será presentado por Pablo Parra y Carlos Pozuelo. Un fichaje top para esta emisora debido a la relevancia que González Fuertes tiene en el arbitraje español, por mucho que el CTA le fulminara del VAR.