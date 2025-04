González Fuertes, VAR de la final, amenaza a los críticos con el arbitraje: "Vamos a tomar medidas".

Ricardo de Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes, árbitro de campo y árbitro de VAR para la final de la Copa del Rey de este sábado entre Real Madrid y Barcelona, comparecieron ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cartuja. Con toda la polémica de la temporada sobrevolando sobre ellos, ambos colegiados atendieron las preguntas de la prensa en el escenario de la gran final entre madridistas y culés.

«Las consecuencias es que estamos viendo todas las semanas en redes sociales que insultan sin ningún tipo de control. Constantemente insultando a nuestro colectivo, actuaciones por los actores de fútbol que dan pie a que no estamos siendo honestos. El problema es la consecuencia, cuando hablamos de robo o palabras malsonantes… el aficionado paga esa frustración no con nosotros, sino con el niño o niña que pita a los chavales los fines de semana. Hay que volver a un fútbol más limpio porque es bueno y sano para todos», comenzó el colegiado de VAR de la final.

«La pregunta es, ¿qué preguntarían en esas ruedas de prensa?, si nos van a preguntar por una jugada y encima con una bufanda puesta tenemos que evitarlo porque eso conlleva violencia y consecuencias negativas», comentó Pablo González Fuertes.

«El que es árbitro sueña con vivir lo que vamos a vivir mañana. Disfrutas pudiendo compartir este momento. No te puedo explicar lo que siento arbitrando este partido. No seríamos felices si esto no pasase. Es un sueño que tenemos que vivir juntos y después trabajar para que salga lo mejor posible», comentó el colegiado.

«La sensación que tenemos ahora es que hay más unión que nunca, pero no hace muchas semanas tuvimos una reunión… y estamos más unidos que nunca. Hay que preservar nuestro estamento, pero no cabe duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo, en pocas fechas tendréis algo más. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», amenazó Fuertes.

«Creo que nos estamos equivocando en el camino porque eso va a tener consecuencias, no sabemos como se capta ese mensaje y va a llegar el día en el que tengamos problemas. Tenemos que intentar dar una solución a este ambiente de beligerancia», comentó González Fuertes.

«El equipo VAR tiene que estar para ayudar, el resto está para ser ‘asistentes’. Tenemos muchas cámaras que no se ve todo en el campo, pero el feeling sobre el césped no hay que perderlo. No hay que perder el valor de la figura de campo», dijo el árbitro de VAR de la final de la Copa del Rey.

«Podemos cambiar tantas cosas, pero no depende de nosotros. Tomamos decisiones, pero es algo que viene de arriba. Hablamos mucho del VAR, pero lleva ya 7 años. Va a evolucionar, pero no sé en que», culminó.