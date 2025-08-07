Así es Thiago Pitarch, la nueva perla del Real Madrid: «Tiene el ritmo que requiere el fútbol moderno»

Thiago Pitarch se ha convertido en la última semana en el canterano de La Fábrica más nombrado. La nueva perla madridista, referencia para Arbeloa en el nuevo Castilla, jugándolo todo en los dos primeros amistosos, ha estado a las órdenes de Xabi Alonso con el primer equipo. Llegó en 2023 al club blanco procedente del Leganés, tiene apenas 18 años y su calidad para jugar de mediocentro es innata. Los que mejor le conocen valoran su capacidad de trabajo, su humildad, su compañerismo y su gran capacidad de ritmo de juego e intensidad. Algunos ya lo ven como el futuro ‘5’ que necesita el Madrid. ¿Pero quién es Thiago Pitarch? Aquí en OKDIARIO te lo contamos.

Álvaro Arbeloa fue el gran valedor de Thiago Pitarch subiéndolo al Juvenil A. Con el ascenso al Castilla del técnico madridista, el ascenso del joven futbolista ha ido de la mano. Puede ser un jugador clave esta temporada con el primer filial blanco. Pero en esta pretemporada ha dado un pequeño paso más y ha formado parte de los entrenamientos del primer equipo con Xabi Alonso. Este viernes, además, estará presente en el amistoso que disputará el Real Madrid ante el Leganés a puerta cerrada en Valdebebas. Tiene doble nacionalidad, la española y la marroquí, aunque ya ha sido convocado con las inferiores de la selección española.

«Es una persona muy humilde y trabajadora, valores que heredó de sus padres, Javier y Rosa. Por otro lado, no nos sorprende, porque lo conocemos y conocemos su potencial. Siempre hemos creído que es un jugador cuya calidad brillará especialmente cuanto más alto ascienda de categoría, ya que juega mucho para sus compañeros… trabaja para el equipo», comentan los que mejor conocen a Thiago Pitarch.

Desde su agencia, N29 Football Solution, están muy contentos y orgullosos de lo que está pasando con Thiago. Y es que su impacto durante este verano está siendo impresionante. Su entorno más cercano lo califica así: «Tiene características muy interesantes. Tiene los cambios de ritmo e intensidad que requiere el fútbol moderno, aporta tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva. Juega con la cabeza alta, analizando constantemente el partido. Tiene una capacidad de trabajo y sacrificio tremenda, corre 12 km cada partido. Todo esto combinado con la humildad necesaria para entender lo que quiere el entrenador y dónde aún necesita mejorar para poder dar lo máximo de su potencial».

Así es Thiago Pitarch

El aficionado madridista que está al tanto de la cantera cada fin de semana ya lo califica como el futurible ‘5’ del centro del campo del Real Madrid. En su entorno tienen claro cuáles son las claves: «Sería un sueño para él, para su familia y para todos los que seguimos el día a día de su carrera. Es un gran honor formar parte del proceso de desarrollo del Real Madrid, posiblemente el club más exigente del mundo. Avanzar en este proceso es muy difícil. Está superando las etapas con mucha calma y trabajo duro. Hasta ahora, siempre que se le ha puesto a prueba, siempre que se le han dado oportunidades, ha respondido muy bien. No obstante, hay que tener en muy presente también que acaba de cumplir 18 años».

Thiago, mientras, se muestra muy tranquilo con todo este ruido exterior. Está disfrutando de la oportunidad de hacer la pretemporada con el Castilla, entrenar y asistir a un partido del primer equipo (será este viernes a puerta cerrada ante el Leganés, club del que salió para fichar por el Madrid). «Aunque está listo para responder, es muy consciente de que todo es muy dinámico, de que es empleado del Real Madrid, y que los entrenadores y la Directiva del club decidirán dónde jugará», señalan los que mejor le conocen con los pies en el suelo.

Thiago tiene la cabeza bien amueblada, sabe que el fútbol es muy dinámico y que las situaciones de los jugadores pueden cambiar muy rápidamente. El canterano madridista sabe de primera mano que Xabi es un entrenador que disfruta trabajando con jugadores jóvenes y aprovecha lo máximo de ellos. «Thiago tiene toda la calidad y está trabajando para lograr lo que el Real Madrid considere necesario e ideal para él y para las necesidades del club»,

Las herramientas del jugador joven

Su agencia, N29 Football Solution, tiene un perfil muy singular, ya que cuentan con socios con diferentes perfiles que combinan experiencia dentro y fuera del campo. Luis Fernando Pampona Novaes está al frente de esta agencia junto con Naldo, ex futbolista que jugó 15 años en la Bundesliga, formó parte de una de las selecciones brasileñas más exitosas, pasó por todo el proceso de desarrollo y adaptación a un alto nivel y se mantuvo en la élite por un largo periodo. Ahora utiliza esa experiencia para asesorar a los futbolistas y a sus familias en la toma de decisiones en momentos críticos, en tiempos difíciles.

«Diría que esta es la herramienta más importante. Y esto solo funciona cuando construimos una relación de confianza con el jugador y su familia, cuando entienden que necesitan esta ayuda especializada y profesional, siempre manteniendo un trato humano y cercano. Además, ofrecemos herramientas muy útiles para nuestros jugadores, como ojeadores, gestión de imagen, apoyo legal, contabilidad, fisioterapia, psicólogo y otras ayudas importantes, que varían de un jugador a otro, dependiendo de su situación actual y del club en el que estén. Para algunos es más prioritario aprender un idioma, para otros obtener una segunda nacionalidad que les abra un nuevo mercado y para otros una pretemporada individualizada», valoran desde N29 Football.