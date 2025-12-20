El Castilla alarga su mala racha fuera de casa cayendo contra el Celta Fortuna

El Real Madrid Castilla sigue sin arrancar lejos de su estadio. El equipo de Arbeloa cayó en Barreiro ante el Celta Fortuna, en un choque en el que tuvo el empate en el tramo final, aun estando con un jugador menos. El gol de Somuah al comienzo del partido complicó las cosas a los madridistas, que en la segunda parte se quedaron en inferioridad, tras la expulsión por doble amarilla de Manuel Ángel. Les señalaron un penalti a los blancos, pero tras la revisión, fue anulado.

El filial blanco llegaba a Vigo en busca de dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo por el ascenso. El Celta llegaba en tercera posición, con dos puntos más que los madridistas, con el objetivo de meter presión a un Tenerife que sigue dominando con mano de hierro. Lo consiguieron gracias a un gol en los primeros minutos del encuentro, que les permite situarse en segunda posición. Por su parte, los de Arbeloa quedan en cuarto lugar, aunque no corre riesgo su plaza de playoff para esta jornada.

Los blancos se vieron superados en el marcador, aunque no sobre el césped. El filial del Real Madrid dispuso de oportunidades claras para marcar, pero pagó su falta de pegada. El duelo se les había complicado en los primeros minutos. En el minuto nueve, Bernard Somuah adelantó al conjunto celeste, poniendo cuesta arriba el choque a los blancos.

Se lanzaron entonces los madridistas en busca del empate. Lamini tuvo una oportunidad después de que Pol Fortuny la pusiera a balón parado. Con Valdepeñas ganando protagonismo, el conjunto blanco fue sumando llegadas al área rival, aunque sin acierto. Tras el descanso, tuvieron la oportunidad de empatar, desde el punto de penalti. Sin embargo, la acción en la que Pol y Palacios acabaron cayendo en el área fue revisada y anulada.

Siguieron los blancos teniendo oportunidades para poner la igualada y, entonces, llegó otro varapalo. A 15 minutos para el final, Manuel Ángel vio la segunda amarilla y se fue a la calle. Pero no tiraron la toalla los madridistas. El Castilla mantuvo el dominio y siguió buscando puerta, teniendo Jacobo una gran oportunidad en el 85′.

Aunque la oportunidad más clara y que puso de manifiesto el problema con el gol llegó en el descuento. Liberto la mandó a la madera y en el rechace Jacobo tampoco acertaba a poner el 1-1. Fue la última ocasión de un partido que se le terminó escapando a los blancos, pero que no impide que sigan en puestos de promoción de ascenso a Segunda.