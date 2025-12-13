El Castilla suma su sexta victoria consecutiva en casa contra un Guadalajara que ya espera al Barça

El Real Madrid Castilla sigue intratable en su fortín del Alfredo di Stéfano después de vencer por 3-1 al Guadalajara. El equipo de Arbeloa suma seis victorias consecutivas como local y se coloca de manera provisional como segundo en la tabla, solamente por detrás del Tenerife. El primer filial blanco tuvo que reponerse al primer gol rival en el primer tiempo en una remontada donde David Jiménez, Mesonero y Loren Zúñiga fueron los protagonistas. El Guadalajara ya piensa en su partido de Copa del Rey el próximo martes contra el Barcelona.

Las bajas del primer equipo en el centro del campo y la defensa para viajar a Vitoria también dejaron mermado al Castilla en su duelo contra el Guadalajara con varias bajas importantes. Jugadores como Valdepeñas, Joan Martínez, Cestero o Thiago Pitarch se quedaron a las órdenes de Xabi Alonso y Arbeloa no pudo contar con ellos.

El Castilla salió frente al Guadalajara con un once formado por Fran González, David Jiménez, Mario Rivas, Lamini, Diego Aguado, Cristian David, Mesonero, Manuel Ángel, Palacios, Yáñez y Loren Zúñiga. El equipo madridista afrontaba este duelo como cuarto clasificado con la idea de asentarse en playoff ante un Guadalajara muy cerca de puestos de descenso que el próximo martes vivirá uno de los partidos más importantes de su historia contra el Barcelona en la Copa del Rey.

Comenzó el partido el primer filial blanco dominando el balón ante un Guadalajara que esperaba atrás y esperaba las contras para hacer daño en velocidad. Y en una de esas jugadas cazó la espalda del equipo de Arbeloa para hacer el 0-1 en el minuto 24.

El Castilla apretaba, tenía la pelota, pero le costaba encontrar la profundidad. Arbeloa no estaba nada contento con el juego y fruto de ellos fue su respuesta en el tiempo de descuento de la primera mitad. El entrenador madridista se fue a vestuarios con el partido en juego. Quedaba un minuto para llegar al descanso y el Castilla empató. Fue surrealista. David Jiménez centro al área, la pelota tocó en Toño Calvo y se coló al fondo de la red.

Arbeloa no pudo ver el empate en su banquillo y el Castilla encontraba el empate con más suerte que gran juego ofensivo. Una vez empezó la segunda mitad, el partido se le puso todavía más de cara para el conjunto blanco. A los dos minutos fue expulsado Toño Calvo por una doble amarilla.

Y a los cinco minutos (50′) remontó el partido con un gran gol de Mesonero desde la frontal. Le dejaron avanzar, se lo pensó y con un disparo lleno de calidad puso el 2-1 a favor del filial blanco. Con muy poco se ponía por delante el Castilla y con un jugador más para toda la segunda mitad.

Amplió la ventaja Loren Zúñiga en el 62 para sentenciar de manera definitiva el partido. Tras una mala salida del portero fuera de su área, el delantero madridista se quedó con la portería toda vacía para él y marcó a placer el 3-1. El Guadalajara bajaba los brazos a tres días de recibir al Barcelona en la Copa.