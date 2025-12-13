Asencio no falla a su cita con el Castilla: acude al Di Stéfano tras el entrenamiento

Raúl Asencio acudió tras entrenar con el primer equipo en Valdebebas al Alfredo di Stéfano para presenciar en directo el duelo de Primera Federación entre el Real Madrid Castilla y el Guadalajara. Siempre que la exigente agenda de los mayores se lo permite, el canterano es un habitual viendo al primer filial blanco en casa y animando a los que hace nada eran sus ex compañeros. Un chico de la casa y que a poco más de 24 horas de jugar como titular en Vitoria no falló a su cita viendo al Castilla.

El Real Madrid entrenó en la mañana de este sábado en Valdebebas para preparar el duro duelo de este domingo contra el Alavés en Vitoria. Raúl Asencio se entrenó junto a sus compañeros como uno más y será titular en la mermada defensa de Xabi Alonso entre lesiones y sanciones. Tras el entrenamiento no perdió la oportunidad de acudir a ver al Castilla en un exigente partido ante el Guadalajara.