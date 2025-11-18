Asencio aparca las dudas en el Real Madrid

Las dudas se instalaron en el Real Madrid tras el rendimiento ofrecido por Raúl Asencio en el Mundial de Clubes. La entidad madridista había hecho una apuesta tan merecida como arriesgada por el canterano después de su sobresaliente temporada, en la que se convirtió en un salvavidas defensivo para Carlo Ancelotti. El club le renovó hasta 2031, con una cláusula de 1.000 millones de euros. Pero la llegada de Xabi Alonso, el cambio de sistema a tres centrales y una bajada de nivel alarmante hicieron saltar las alarmas en los despachos de Valdebebas. «¿Habrá sido un error renovarle?», llegaron a preguntarse. Sin embargo, las aguas han vuelto a su cauce gracias al propio defensa canario, que ha vuelto a demostrar su potencial.

En el Real Madrid siempre han tenido claro que Raúl Asencio es un futbolista ideal para completar plantilla. Posiblemente, nadie le ve como central titular, pero sí como una pieza capital para enriquecer el grupo. De alguna manera, está capacitado para ocupar a la perfección el vacío que dejó Nacho Fernández cuando puso punto final a su etapa en el club tras conquistar la Decimoquinta en Londres frente al Borussia Dortmund. Así le veían en la entidad y así le han vuelto a ver tras sus últimas actuaciones, especialmente la de Vallecas.

Asencio fue titular ante el Rayo Vallecano y firmó un gran encuentro, mostrando una determinación y concentración que le convirtieron en el mejor defensa blanco ese día. Y, sobre todo, dejando claro a Xabi Alonso que puede contar con él tanto en situaciones de emergencia por lesiones como cuando sea necesario dar descanso a algún compañero, ya sea Huijsen o Militao.

También ha demostrado que puede desempeñarse como lateral derecho. Esta temporada ya lo hizo en varios partidos y ofreció un rendimiento notable. Solo se vio superado, como el resto del equipo, en el derbi contra el Atlético de Madrid.

La tranquilidad de Asencio

El Real Madrid ha respirado aliviado al comprobar que Asencio ha recuperado su nivel, ese que la pasada campaña deslumbró a todos y que, por motivos difíciles de explicar, se diluyó tras un Mundial de Clubes complicado. Ahora vuelve a ser un jugador importante y, sobre todo, sereno. Todo aquello que le perturbaba fuera del fútbol también se ha ido solucionando desde que el club puso todos sus servicios a su disposición. Hoy es un futbolista tranquilo y centrado, y en la entidad madridista lo celebran.