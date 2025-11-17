El Real Madrid supera el virus FIFA sin daños y Xabi tiene tres dudas para Elche

El Real Madrid ha superado el parón internacional sin daños. El temido virus FIFA ha dado algún susto a los madridistas, pero finalmente se ha quedado en eso. Es decir, tanto Dean Huijsen, como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, que habían tenido problemas físicos durante la concentración con España y Francia, estarán contra el Elche. No tienen lesión y podrán estar a disposición de Xabi Alonso. También Thibaut Courtois y Fede Valverde, que no viajaron por precaución con sus selecciones. Las dudas del técnico para el choque en el Martínez Valero son tres: Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono.

El conjunto blanco afrontaba el parón internacional con varios jugadores jugándose la presencia de sus selecciones en el Mundial 2026. Y tuvieron contratiempos que hicieron peligrar su presencia con la entidad madridista al término del parón. Huijsen fue descartado por De la Fuente para el duelo contra Georgia por unas molestias y, tras el partido, regresó a la capital. Por su parte, después del primer partido de Francia, Deschamps liberó a Mbappé y Camavinga por lo mismo.

Tras someterse a pruebas, se ha confirmado que el internacional español no tiene ninguna lesión y, por tanto, estará el fin de semana en Elche, donde el conjunto blanco pone en juego su liderato ante el equipo revelación de lo que llevamos de Liga. Lo mismo sucederá con los dos franceses, que no sufren nada grave y podrán estar a disposición de Xabi Alonso.

Dos de los futbolistas que se habían quedado en Valdebebas en este parón, Courtois y Valverde, también están bien. Los dos han descansado en este parón, tras acabar con molestias el último encuentro de Liga contra el Rayo Vallecano, y no viajaron con sus selecciones. Después de esta semana de descanso trabajando en las instalaciones madridistas, estarán disponibles para Xabi.

Tres dudas para Elche

Para ese partido en Elche, son duda Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono. Los tres futbolistas del Real Madrid son las dudas con las que cuenta el técnico de cara al partido en el Martínez Valero. El conjunto blanco se enfrenta a los franjiverdes el domingo a las 21:00 horas, en un duelo en el que todavía es pronto para saber si podrán estar a disposición de Xabi Alonso.

En este caso, los futbolistas se han entrenado de manera individual, al margen de los pocos efectivos que se han quedado en este parón en Valdebebas. El resto de internacionales volverán de forma progresiva entre el jueves y el viernes, una vez hayan finalizado las concentraciones con sus selecciones.