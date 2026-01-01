Rüdiger transforma vidas en Sierra Leona: «No se trata de religión, se trata de humanidad»

Antonio Rüdiger ha aprovechado los días de descanso en estas Navidades para disfrutar de una semana llena de trabajo solidario en Sierra Leona, el país natal de su madre. Durante este viaje de siete días, el jugador del Real Madrid lideró varias iniciativas humanitarias a través de su Fundación, dejando una huella profunda en cientos de personas vulnerables en todo el país.

Esta fue la tercera visita del defensor a Sierra Leona, pero no se trató de un gesto simbólico. Rüdiger se implicó directamente en el trabajo de base, tocando vidas de forma directa tanto en Freetown como en el distrito de Kono. «Viajes como este me dan más energía que cualquier vacaciones», comentó el central durante su estancia. «Estar aquí, ver sonrisas, sentir la gratitud y saber que estamos haciendo, aunque sea una pequeña diferencia, me humilla y me motiva. Esto es lo que realmente importa en la vida».

Comida navideña y apoyo a la discapacidad en Freetown

El 25 de diciembre, Rüdiger organizó uno de los mayores eventos navideños enfocados en la discapacidad en Sierra Leona. Más de 200 personas, incluidas personas ciegas, sordas y con discapacidades físicas, así como estudiantes de la Escuela para Sordos y Ciegos de Freetown, fueron invitados a un almuerzo festivo que no solo incluyó comidas calientes, sino también paquetes con suministros esenciales. El madridista pasó horas interactuando personalmente con los asistentes, estrechando manos, escuchando historias y repartiendo ayuda.

«Yo puedo ser musulmán, pero para mí esto no se trata de religión, se trata de humanidad. La Navidad es un tiempo de amor, compasión y dar. Nadie debería sentirse olvidado o excluido. Compartir una comida con aquellos que están pasando por dificultades significa mucho para mí», dijo Rüdiger.

Durante su visita, el futbolista también se reunió con atletas paralímpicos y defensores de la discapacidad para promover la inclusión a través del deporte. Además, extendió una invitación al nuevo embajador alemán en Sierra Leona, Pascal Richter, para explorar posibles colaboraciones entre su Fundación y el gobierno alemán para seguir apoyando las escuelas del país.

Apoyo al fútbol juvenil

En el corazón de Sierra Leona, en la región oriental, la Fundación Rüdiger, junto con Under Armour, apoyó a más de 350 jóvenes futbolistas de academias locales y ligas de base en el distrito de Kono. Los jugadores recibieron kits completos, balones nuevos y material de entrenamiento, algo vital en una región donde el acceso al equipo deportivo es extremadamente limitado. «El fútbol me lo dio todo. Darles esperanza, estructura y confianza a estos jóvenes jugadores es lo menos que puedo hacer», comentó el defensor.

Rüdiger incluso se unió a una sesión de entrenamiento local, jugando con las jóvenes promesas y ofreciendo consejos tácticos, lo que le valió ovaciones y admiración tanto de los jugadores como de los entrenadores.

Una visita a la tierra de su madre

Fue la primera vez que Rüdiger visitó el distrito de Kono, una zona de gran importancia personal, ya que es la tierra ancestral de su madre. Allí, el defensa visitó a 100 niños en situación de riesgo, la mayoría de ellos niñas. La Fundación Antonio Rüdiger se comprometió a ofrecer apoyo a largo plazo para estos niños, incluyendo la financiación de suministros escolares, comidas, talleres de habilidades para la vida, y hasta altavoces Bluetooth que pueden utilizar en sus instalaciones de entrenamiento.

«Estar en Kono fue algo profundamente personal para mí», comentó Rüdiger. «Pasar tiempo con estos jóvenes, especialmente con las chicas, llenas de potencial a pesar de los desafíos que enfrentan, me reafirmó por qué este trabajo es tan importante. A través de la colaboración y el trabajo comunitario, podemos crear oportunidades reales que inspiren confianza, protejan la dignidad y abran puertas para la próxima generación», aseguró.

Apoyo al sector de salud en Kono

La Fundación Antonio Rüdiger también entregó una importante donación de suministros médicos al Hospital del Gobierno de Kono, reforzando su compromiso con el fortalecimiento de los servicios de salud en comunidades desfavorecidas de Sierra Leona. Esta donación forma parte de la estrategia más amplia de la Fundación, centrada en mejorar el acceso a la atención médica, la inclusión de personas con discapacidad, el empoderamiento juvenil y la educación.

«El acceso a una atención médica de calidad nunca debería ser un privilegio», afirmó Patrick N’thamana Kamara, presidente de la Fundación Antonio Rüdiger. «Nuestro apoyo al Hospital de Kono es una manera de estar junto a médicos, enfermeras y pacientes que trabajan incansablemente con recursos limitados», comentó.

Además, Rüdiger consiguió una generosa asignación de terreno por parte de los jefes locales para un futuro centro de aprendizaje comunitario, educación y desarrollo juvenil, con una superficie total de 4 acres.

Al dejar Sierra Leona, Rüdiger expresó tanto orgullo como propósito: “Cada vez que regreso, aprendo algo nuevo. Seguiré regresando, no solo para dar, sino también para crecer.”

La Fundación Antonio Rüdiger

Fundada por el futbolista profesional Antonio Rüdiger, la Fundación trabaja para elevar a las comunidades de Sierra Leona y más allá, a través de iniciativas en educación, salud, desarrollo juvenil y deporte. La Fundación Antonio Rüdiger sigue comprometida con el empoderamiento de las niñas, el desarrollo juvenil, la educación y la resiliencia comunitaria en Sierra Leona, asegurando que sus iniciativas sean sostenibles, lideradas localmente y de impacto real.