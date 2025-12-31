Modric revela que Mourinho catapultó su carrera en el Real Madrid: «Le vi hacer llorar a Cristiano…»

Luka Modric sigue ampliando su mito con 40 años en el AC Milan. El croata cerró 2025, uno de sus años más especiales por su salida del Real Madrid tras 13 temporadas, como el jugador con más minutos en la liga italiana. Además, lo hizo repasando distintos momentos icónicos de su carrera, como el que le obligó a espabilar en el equipo blanco, protagonizado por José Mourinho y Cristiano Ronaldo.

El balcánico llegó al Real Madrid en 2012 como una promesa, acumuló cientos de críticas por sus inicios, y terminó marchándose este año como una de las mayores leyendas de la historia del club. Ahora, convertido en un mito, puede hablar de su dilatada experiencia en Valdebebas, acordándose especialmente de cuando Mourinho logró «hacer llorar» a Cristiano y cómo eso le marcó.

«Es especial como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con sus jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al último fichaje de la misma manera: si tiene que decirte algo, te lo dice», reveló Modric.

El croata también tuvo unas palabras para el resto de entrenadores que en buena medida han marcado su trayectoria, también del actual técnico del Milan, Massimiliano Allegri: «Tiene una personalidad increíble. Se parece un poco a Carlo Ancelotti: sensible, divertido y le encanta hacer bromas. Pero en el campo, como entrenador, es un maestro. Conoce el fútbol como pocos. Me alegro de que sea mi entrenador hoy».

Modric se acuerda del Madrid, Mourinho y Ancelotti

Asimismo, se acordó de su último entrenador en el Real Madrid: «Carletto es el número uno. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces de Milán y del Milan cuando estábamos en Madrid. Para él también, este lugar era único». El croata, que ya ha disputado esta temporada 18 partidos en Italia, se abrió en esta entrevista concedida al prestigioso diario deportivo Corriere della Sera, en la que afrontó cuando le tocó de cerca la guerra en Croacia y cómo seguía a su actual club desde niño.

«Yo era hincha del Milan por mi ídolo de la infancia: Zvonimir Boban, el capitán croata que estuvo a punto de realizar una hazaña en el Mundial de Francia 1998. No tenía ni 13 años y mi padre me regaló un chándal del Milan. La vida siempre te sorprende. Suceden cosas que nunca imaginaste posibles. Estaba convencido de que terminaría mi carrera en el Real Madrid, pero, en cambio… Pero siempre lo he pensado: si alguna vez hubiera jugado en otro equipo, habría sido el Milan. Estoy aquí para ganar», dijo.

Más de Modric sobre sus referentes, con mención a Cristiano: «Andrea Pirlo es seis años mayor que yo, él abrió el camino. Pero mi ídolo, aparte de Boban, era Francesco Totti. En la Serie A, tenían jugadores fabulosos. Los miraba y me decía: ese es el fútbol que quiero jugar. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y les aseguro que no solo es un gran futbolista, es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás».