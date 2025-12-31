Roberto Carlos, fuera de peligro tras ser hospitalizado en Brasil por un problema cardíaco

Roberto Carlos ha sido ingresado en un hospital de Brasil después de que le diagnosticaran un problema de corazón. El embajador del Real Madrid se sometió a un chequeo médico en el que le hallaron una anomalía en dicho órgano. A sus 52 años, el ex jugador del equipo blanco (1996-2007) se encuentra fuera de peligro tras una revisión prevista para 45 minutos por un trombo en la pierna que se alargó hasta las tres horas.

El brasileño estaba de vacaciones en su país natal y acudió a un centro médico para una prueba rutinaria por ese pequeño trombo en una pierna. Roberto Carlos fue sometido a una resonancia completa por todo su cuerpo, de ahí que le encontraran un porcentaje muy alto que marcaba que su corazón no funcionaba correctamente.

Así, los médicos se pusieron manos a la obra para llevarle a quirófano con el fin de instalarle un catéter con el que poder realizar un seguimiento de su problema cardíaco más alargado en los próximos meses y años. Roberto Carlos salió bien de la cirugía y está fuera de peligro, aunque permanecerá ingresado, al menos, las siguientes 48 horas en observación esperando una evolución positiva de su estado de salud.

Roberto Carlos es leyenda del Real Madrid, de ahí que el club blanco le otorgase con un significativo cargo de embajador en los últimos tiempos. El mítico lateral izquierdo brasileño conquistó 13 títulos como madridista (tres Champions, dos Copas Intercontinentales, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas y tres Supercopas de España) y los trofeos más importantes con su selección: un Mundial, dos Copas América y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

La leyenda de Roberto Carlos

El brasileño es recordado por su simpatía, regularidad, prodigiosa velocidad (llegó a correr los 100 metros en 10,9 segundos) y tremenda pegada (sus disparos alcanzaban los 140 km/h). Su sueño de jugar al fútbol comenzó a hacerse realidad en 1986. Roberto Carlos ingresó en las filas del Unión de San Joao, donde maduró como futbolista y destacó en todas las categorías.

En 1992, y con tan sólo 19 años, ya era un jugador consagrado en su país. El Palmeiras no tardó en hacerse con sus servicios y allí formaría una banda izquierda inigualable con Rivaldo. Las dos ligas que ganó con el club brasileño le llevaron a fichar por el Inter de Milán en 1995 y un año más tarde por el Real Madrid.

La integración de Roberto Carlos en el equipo madridista no pudo ser más exitosa. Jugó 11 años en los que se consiguieron, entre otros trofeos, tres Copas de Europa. En 2007 se despidió del madridismo después de contribuir a la consecución de la Liga. Sería la última aportación de uno de los mejores jugadores zurdos que ha pisado el Santiago Bernabéu.