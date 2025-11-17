El Real Madrid se apunta al Mundial

El próximo Mundial contará con nutrida presencia de jugadores madridistas. La calidad de las plantillas con las que suele trabajar el Real Madrid asegura que un buen número de sus miembros disputen torneos de selecciones cada verano. Un total de once futbolistas de los blancos, habituales con sus equipos nacionales, tienen garantizado acudir a la cita veraniega en Estados Unidos, México y Canadá si nada se tuerce en forma de lesión o cambio de planes del seleccionador. Además, otro buen puñado de madridistas puede asegurar la clasificación mundialista en los próximos días.

Francia e Inglaterra han sido las últimas selecciones con presencia merengue que han sellado su billete al Mundial. Con Mbappé como referente absoluto, Tchouaméni como ancla en el centro del campo y Camavinga como revulsivo habitual; el conjunto galo cuenta con tres jugadores del Real Madrid en sus filas. El equipo inglés, por su parte, tiene en Jude Bellingham a uno de sus líderes. Sin embargo, el que no está contando en los planes de Tuchel es un Trent Alexander-Arnold al que le falta de continuidad física y de juego le ha dejado fuera de las últimas listas de Inglaterra. El lateral tiene siete meses por delante para convencer al técnico.

Estas recientes incorporaciones al Mundial se suman a las de seis madridistas que ya garantizaron su billete en fechas pasadas. La Brasil de Vinicius, Rodrygo y Militao, la Uruguay de Fede Valverde y la Argentina de Mastantuono accedieron a través de las eliminatorias sudamericanas. Un grupo al que no se suma Endrick, al que sus escasos minutos esta temporada empujan a una posible cesión al Olympique de Lyon con el objetivo de convencer a Ancelotti de cara al Mundial. El que sí estará seguro con su selección es Brahim, uno de los referentes ofensivos de una selección marroquí que hizo pleno en la clasificación africana.

Otros internacionales del Real Madrid se juegan su presencia en el Mundial en el último partido. España es la que tiene más sencillo asegurar su billete mundialista. El combinado español estará en la cita salvo derrota por siete goles o más ante Turquía. Pese a sus recientes bajas por lesión, Huijsen y Carvajal apuntan a ser fijos para Luis de la Fuente. También están pendientes de la jornada final Rüdiger, Alaba y Courtois. A los dos primeros un empate les garantiza la presencia en el Mundial de Alemania y Austria, respectivamente. A la Bélgica de Courtois, ausente por lesión, le podría servir el empate; pero un triunfo ante la débil Liechtenstein garantizaría su clasificación.

Los madridistas que pelearán por el Mundial

Con once jugadores del Real Madrid clasificados con sus selecciones, a los que se suman cinco bastante probables, existe un pequeño grupo de futbolistas merengues que tienen más complicada su presencia en el Mundial. El caso más cercano es el de Arda Güler, que salvo milagro turco en La Cartuja tendrá que acudir a la repesca con su selección. El combinado otomano, que cuenta con el zurdo como uno de sus referentes, tendría que superar dos eliminatorias para sacar su billete a Estados Unidos, México y Canadá.

En otro apartado se encuentran los jugadores cuyas selecciones estarán o apuntan a estar en la cita, pero que no entran en los planes de sus seleccionadores. Es el caso de Álvaro Carreras, inédito con España pese a su buen inicio de temporada, o Endrick, que se ha ‘caído’ del combinado brasileño. La falta de minutos también ha afectado a Lunin, que ha dejado de contar para el seleccionador ucraniano; aunque aún deberá pasar por la repesca.