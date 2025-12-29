Vinicius cierra un 2025 para olvidar

Vinicius cierra en dos días un 2025 para olvidar a nivel deportivo. Su año no ha sido nada positivo y sus cifras han disminuido considerablemente respecto al año anterior, donde estuvo muy cerca de ganar su primer Balón de Oro. El Real Madrid se ha quedado en 2025 sin títulos y el brasileño no ha podido ayudar con un rendimiento mucho más bajo que en cursos anteriores. Vinicius cierra este año con una racha de 14 partidos jugados sin anotar con la camiseta madridista.

Este próximo miércoles 31 de diciembre, a partir de las 00:00 horas, y mientras toda España disfruta tomándose las 12 tradicionales uvas como cada fin de año, Vinicius dirá adiós a un 2025 que no querrá recordar nunca jamás. Y ni mucho menos repetir. Sus cifras han quedado muy por debajo de lo que se espera de un futbolista de su nivel.

El 2025 de Vinicius ha terminado con 13 goles anotados en 61 partidos disputados en la segunda parte de la temporada pasada y la primera de esta hasta este parón navideño. Un año que el brasileño cerró en el Santiago Bernabéu con una sonora pitada del madridismo que le señaló como uno de los responsables del bajo nivel del equipo en este curso.

13 goles que quedan muy por debajo de los 31 que marcó el propio Vinicius en 2024, año en el que estuvo muy cerca de levantar su primer Balón de Oro. Desde ese preciso momento, su bajón ha sido considerable. Y este 2025 va a quedar en el olvido. También ha repartido 15 asistencias. Tampoco ha estado a la altura en ese registro.

Un mal año de Vinicius

Un 2025 en el que Vinicius, de la mano del Real Madrid, perdió la final de la Supercopa de España por goleada contra el Barcelona, perdió la final de la Copa del Rey contra el mismo Barça, perdió la Liga contra el mismo eterno rival y se fue goleado de la semifinal del Mundial de Clubes por el PSG. Tampoco sacó su mejor nivel en la eliminación en Champions frente a un Arsenal muy superior.

En esta segunda parte de 2025, y primera de este curso, el rendimiento de Vinicius tampoco ha estado a la altura de lo que se espera de él. Cierra este año con 14 partidos consecutivos sin marcar. No anota con la camiseta blanca desde el pasado 4 de octubre contra el Villarreal.

El próximo 4 de enero contra el Betis en el Santiago Bernabéu se cumplirán tres meses exactos sin ver un gol de Vinicius con la camiseta del Real Madrid. Y con el ambiente caldeado entre la afición madridista y el jugador en el último partido del año. Un año que terminó con Vinicius quitándose la foto de perfil del club en su cuenta de redes sociales justo antes de irse de vacaciones. Un 2025, sin duda, para olvidar.