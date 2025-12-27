El director deportivo del Al-Ittihad tienta a Vinicius: «Veo posible que venga a Arabia»

Los rumores de una posible marcha de Vinicius Junior a Arabia Saudí no han cesado desde que su renovación con el Real Madrid se estancó. Desde el fútbol árabe tientan al ‘7’ merengue desde hace meses y le ven como la próxima gran cara de su liga ante el final de la carrera de Cristiano Ronaldo. El último en hablar del interés de Oriente Medio en Vinicius ha sido Ramón Planes, director deportivo del Al-Ittihad. «Veo como una posibilidad que jugadores como él vengan a Arabia», ha confesado el español.

El ejecutivo, que trabajó en las secretarías técnicas de clubes de la Liga como FC Barcelona, Betis, Getafe o Espanyol, ha hablado sobre la posibilidad de este fichaje galáctico. Para Planes, la tendencia está cambiando en los últimos tiempos en el fútbol saudí. Ya no se pretende únicamente a estrellas que buscan un retiro dorado, como Neymar, Cristiano Ronaldo o Benzema; entre otros. «Veo una evolución del campeonato, y ya es factible tener jugadores de máximo nivel y en su mejor momento», ha indicado el director deportivo.

Precisamente, los movimientos de mercado más recientes del Al-Ittihad reflejan este proceso. El equipo de Yeda, campeón de la última edición de la Liga Profesional Saudí, ha cambiado su política de fichajes en los últimos años. El Al-Ittihad reforzó su plantilla en el pasado con veteranos del fútbol europeo como Fabinho, N’Golo Kanté y Karim Benzema. Sin embargo, en los últimos tiempos ha cambiado de mira para apuntar a jugadores en edades más competitivas. Primero, con el caso de Moussa Diaby, fichado desde el Aston Villa por 55 millones de euros, con 25 años. El último movimiento en esta dirección ha sido la llegada del joven Roger Fernandes, la joven perla de 20 años que llegó a cambio de 22 ‘kilos’ desde el SC Braga portugués.

Vinicius Junior seguiría encajando en esta nueva política de fichajes del fútbol saudí. El próximo verano, el carioca cumplirá 26 años, y podría buscar una salida a un año de finalizar su contrato con el Real Madrid. En caso de agotar su vínculo y convertirse en agente libre en junio de 2027, a Vini todavía le quedaría mucho fútbol por delante a sus 27 años. «Sí, veo como una posibilidad que jugadores como Vinicius puedan estar aquí en Arabia», ha respondido Ramón Planes a una pregunta al respecto en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero.

¿Vinicius y la Champions en Arabia?

El director deportivo del Al-Ittihad también ha tratado otra de las posibilidades de crecimiento que se plantean para el fútbol saudí. La opción de que los clubes de Arabia participen en la Champions League no se ve como algo remoto. «No lo descartaría en absoluto. El deporte se está globalizando», ha indicado al respecto Ramón Planes. Con Arabia Saudí como organizadora del Mundial 2034, la capacidad de crecimiento del fútbol en el país no parece tener límites.