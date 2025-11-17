Tuchel da un toque de atención a Bellingham: «Tomo decisiones y como jugador tienes que aceptarlas»

Thomas Tuchel dio un toque de atención a Jude Bellingham por su comportamiento al ser cambiado en el minuto 84 del partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Albania e Inglaterra (0-2). El jugador del Real Madrid fue el mejor de los ingleses, de ahí que fuese nombrado MVP, pero sus gestos al ser sustituido por Morgan Rogers no gustaron nada a su seleccionador. Y así se lo hizo saber en rueda de prensa.

Pese a no querer «darle más importancia» a lo ocurrido en los compases finales del encuentro, Tuchel dejó claro que «se toman decisiones y como jugador tienes que aceptarlas», refiriéndose a Bellingham. Inglaterra, que ya estaba clasificada matemáticamente para la cita mundialista que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, hizo pleno de victorias ganando a Albania con doblete de Harry Kane.

A pesar de los goles del delantero del Bayern de Múnich, el premio a mejor jugador del choque se lo llevó Bellingham, que ya venía en buena forma de sus últimas actuaciones con el Real Madrid, a excepción de Anfield y Vallecas. «Vi que no estaba contento cuando salió del campo. No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran», aseguró Tuchel sobre el centrocampista.

Bellingham fue el futbolista con más toques en área contraria (cuatro), el segundo que más ocasiones generó (dos), el que más pases acertados dio en el último tercio del campo (26), el que más duelos ganó (siete) y también el que más faltas recibió (tres). Pese a ello, su comportamiento no dejó indiferente a un Tuchel que manifestó su autoridad ante los medios de comunicación.

Tuchel vuelve a hablar de Bellingham

«Esa es una mala impresión. En primer lugar, es tu impresión. Es mala porque debería tratarse del colectivo y creo que lo que hicimos durante la concentración tiene que ver con el colectivo», aclaró el seleccionador antes de ahondar más en un asunto de conducta que deja señalado a Bellingham con todo lo que le rodea ahora mismo tanto en su selección como en el Real Madrid.

«Tengo que revisarlo porque estaba muy contento con el gol. Hablé brevemente con Morgan Rogers y estaba seguro de que todos lo celebrarían juntos. Lo revisaré, pero esa no es la imagen que queremos transmitir, porque creemos que todos están comprometidos y todos aceptan las decisiones. Ya sea antes del partido o durante el partido, y eso no excluye a nadie», zanjó el alemán.