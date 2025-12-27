El momento de Gonzalo

Gonzalo García espera su momento en 2026. Con la cesión de Endrick al Olympique de Lyon, el canterano merengue se posiciona como uno de los primeros recambios del banquillo del Real Madrid. Xabi Alonso parece haber encontrado su tridente ofensivo tras la mejoría de Rodrygo en la recta final del año. Ahí emerge la figura de un Gonzalo García que ha ocupado las tres posiciones del frente de ataque blanco y que espera contar con más minutos en la segunda mitad de la temporada.

El madrileño sigue teniendo su gran rendimiento en el Mundial de Clubes como su principal carta de presentación. Ante la ausencia de Mbappé por una gastroenteritis y de Endrick por lesión, Gonzalo se hizo con el puesto de nueve titular en los primeros encuentros de Xabi Alonso al frente del equipo. Cuatro goles y una asistencia le convirtieron en el máximo goleador del torneo… y en jugador de pleno derecho del primer equipo del Real Madrid.

El rol de Gonzalo cambió con el inicio de la temporada 2025/26. Su hueco como nueve lo ocupaba un Kylian Mbappé pletórico, con Vinicius y Rodrygo alternándose en el costado izquierdo y Mastantuono ganando enteros en la derecha. El canterano quedó relegado al banquillo, donde comenzó como revulsivo en los tres primeros encuentros. Tras encadenar dos partidos sin participar, el ’16’ tuvo su oportunidad de inicio ante el Espanyol. Lo hizo al lado de Mbappé en la delantera, en un encuentro en el que dio muestras de su inactividad y tras el que volvió a quedar relegado en los planes del técnico.

Desde aquel partido en el Santiago Bernabéu frente al Espanyol, Gonzalo perdió fuelle como alternativa desde el banquillo. Hasta el empate contra el Elche de la jornada 13 de Liga, el ariete blanco participó de manera testimonial en cinco encuentros -en ninguno superó los diez minutos- y se quedó sin jugar en otros cinco. Mientras, se convirtió en un fijo en la Sub-21, con la que anotó tres goles y una asistencia en sus cuatro titularidades en los parones de septiembre y octubre.

El 2026 de Gonzalo García

Xabi Alonso parece haber recuperado la confianza en él en el último mes del año. Gonzalo no se ha perdido ninguno de los seis partidos del Real Madrid en diciembre. En dos de ellos -Manchester City y Talavera- fue titular, aunque no consiguió reencontrarse con su ‘mejor amigo’ sobre el terreno de juego: el gol. Enero se presenta como otro mes ilusionante para el canterano, donde podría contar con los minutos y oportunidades que le han faltado en la primera parte de la temporada.

La salida de Endrick, que apenas había contado para Xabi Alonso, le despeja aún más el camino como recambio natural de Mbappé en la posición de nueve. También juega a su favor la ausencia de Brahim Díaz, que se encuentra disputando la Copa África con Marruecos. De llegar a la final -su selección es una de las favoritas- el hispanomarroquí se podría perder hasta seis partidos con el Real Madrid. La falta de recambios en ataque, sumada a la acumulación de partidos en los primeros meses de 2026, supone una gran oportunidad para Gonzalo García. Principalmente se le espera en Copa del Rey, donde se espera que repita su titularidad en Talavera y pueda ganar el rodaje que necesita para convertirse en un activo de valor como revulsivo.